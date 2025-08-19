19.08.2025  Pressemeldung Alle News von DEBE

Frischwasserstation LOVATO T-FAST iE PRO/PRO PLUS: kompakt und effizient!

Die LOVATO T-FAST iE PRO und Pro PLUS Frischwasserstation aus rostfreiem Stahl. Die Linie für die sofortige Warmwasserbereitung ist die kompakteste auf dem Markt. Die verfügbaren Größen reichen von 20 bis 60 Liter pro Minute Warmwasserbereitung.

Die VORTEILE:

  • Kompaktes Modul 390x590x220 mm.
  • Nominale Frischwasserproduktion 20-30-40-60 l/min.
  • Edelstahlrohre.
  • Hohe Erträge dank dem überdimensionierten gelöteten Edelstahlplatten-Wärmetauscher.
  • Maximale Reduzierung der Wasserstagnation und damit Verringerung des Legionellenrisikos.
  • Möglichkeit der Installation einer sanitären Umwälzpumpe.
  • Schnelle Installation und einfache Wartung.
  • Kompatibel mit jedem Wärmeerzeuger.
  • Komplett mit 40 g/l schwarzer EPP-Thermoisolierung.

Für mehr Informationen:
Telefon: +49 3722 505700
Mail: info(at)dfg-germany.com

Downloads

DEBE Flow Group GmbH
DEBE Flow Group GmbH
Chemnitzer Straße 71
09212 Limbach-Oberfrohna
Deutschland
Telefon:  03722505700
Anzeigen
Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Bosch Home Comfort
Aalberts hfc SX GmbH
FAWAS GmbH
Hansa Armaturen GmbH

DESTATIS:

15.08.2025

9,4 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Halbjahr 2025 als im Vorjahreszeitraum
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

19.08.2025

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Juni 2025 unverändert zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.08.2025

Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung