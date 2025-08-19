Frischwasserstation LOVATO T-FAST iE PRO/PRO PLUS: kompakt und effizient!
Die LOVATO T-FAST iE PRO und Pro PLUS Frischwasserstation aus rostfreiem Stahl. Die Linie für die sofortige Warmwasserbereitung ist die kompakteste auf dem Markt. Die verfügbaren Größen reichen von 20 bis 60 Liter pro Minute Warmwasserbereitung.
Die VORTEILE:
- Kompaktes Modul 390x590x220 mm.
- Nominale Frischwasserproduktion 20-30-40-60 l/min.
- Edelstahlrohre.
- Hohe Erträge dank dem überdimensionierten gelöteten Edelstahlplatten-Wärmetauscher.
- Maximale Reduzierung der Wasserstagnation und damit Verringerung des Legionellenrisikos.
- Möglichkeit der Installation einer sanitären Umwälzpumpe.
- Schnelle Installation und einfache Wartung.
- Kompatibel mit jedem Wärmeerzeuger.
- Komplett mit 40 g/l schwarzer EPP-Thermoisolierung.
Für mehr Informationen:
Telefon: +49 3722 505700
Mail: info(at)dfg-germany.com
DEBE Flow Group GmbH
Chemnitzer Straße 71
09212 Limbach-Oberfrohna
Deutschland
Telefon: 03722505700