Ob Mehrfamilienhäuser, Hotels oder öffentliche Gebäude – zentrale Frischwarmwasserstationen bieten eine zuverlässige, hygienische und zugleich effiziente Versorgung mit warmem Wasser. Durch die Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip wird Stagnation vermieden und das Risiko einer Legionellenkonzentration erheblich minimiert. Mit über 60 Jahren Erfahrung ist das Schweizer Traditionsunternehmen Taconova Spezialist auf diesem Gebiet und führt mehrere hocheffiziente Frischwarmwasserstationen im Portfolio. Allen Stationen gemeinsam: Sie wurden in der Schweiz entwickelt und werden nach Schweizer Produktionsstandards sowie gemäß internationalen Normen gefertigt.

Varianten für verschiedene Anwendungen

Die Taconova-Frischwarmwasserstationen TacoTherm Fresh Mega3 und TacoTherm Fresh Peta2 zeichnen sich durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus. Verfügbar in verschiedenen Ausführungen deckt Taconova mit seinen Lösungen einen großen Anwendungsbereich ab. Während TacoTherm Fresh Mega3 mit Leistungen von 22 bzw. 34 l/min für kleinere bis mittelgroße Anwendungen ausgelegt ist, kommt TacoTherm Fresh Peta2 mit 63.5 bzw. 97 l/min Leistung optimal bei größeren Gebäuden oder höherem Warmwasserbedarf zum Einsatz (Leistungsangaben bei 70 °C Primärtemperatur und einer Trinkwassererwärmung von 10 °C auf 60 °C). Die Variation der Leistungsgrößen ergibt sich durch die Größe des Edelstahl-Plattenwärmetauschers sowie durch die jeweilige Leistungsklasse der hocheffizienten Primärkreis-Umwälzpumpen. Welche Station zum jeweiligen Projekt passt, wird durch den Trinkwarmwasserbedarf für das Gebäude unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit der Entnahmestellen bestimmt.

Kaskadenschaltung für besonders hohe Leistung

Bei hohem Trinkwarmwasserbedarf, zum Beispiel für größere Mehrfamilienhäuser, Seniorenheime oder Hotels, lassen sich die Frischwarmwasserstationen von Taconova zu Kaskadenanlagen erweitern. Indem mehrere Einheiten parallel arbeiten, wird eine besonders hohe Leistung und Redundanz erzielt. Mit einer außergewöhnlich hohen Einzel-Leistung ist die Station TacoTherm Fresh Peta2 hierbei ausgesprochen beliebt: Abhängig vom Leistungsbedarf, lässt sich mit weniger Einheiten auskommen als bei anderen Fabrikaten. Damit erweist sich die Taconova Lösung kosteneffizienterer bei gleicher oder sogar höherer Leistung, darüber hinaus kann der Raum effizienter genutzt werden. Weitere Vorteile liegen in Einstellung, Betrieb und Wartung der Stationen: So brauchen die Parameter nur einmal an der Station mit der Zirkulationspumpe eingestellt zu werden, die Werte werden automatisch auf alle anderen übertragen. Müssen die Stationen gewartet werden oder fällt eine der Stationen temporär aus, übernehmen die verbleibenden Stationen die Arbeit, so dass die Frischwarmwasserversorgung jederzeit sichergestellt ist.

Komfortabler Betrieb

Die benötigte Energie für die Trinkwassererwärmung wird bei der Frischwarmwassertechnik in Form von behandeltem Heizungswasser in einem Pufferspeicher bereitgestellt und der Frischwarmwasserstation nach Bedarf zugeführt. Zentrales Bauteil ist der Plattenwärmetauscher, mit dem die Wärmeenergie des Pufferspeichers bedarfsgerecht an den Trinkwasserkreislauf übertragen wird. Bei allen Taconova Frischwarmwasserstationen setzt eine elektronische Regelung die gewünschte Zapftemperatur in Steuerbefehle um. Für die Temperaturgenauigkeit sorgen Temperatursensoren und ein Durchflussmengensensor, die bei der Zapfung laufend Austrittstemperatur und Volumenstrom erfassen. Die Regelung passt anhand dieser Daten permanent die Leistung der Primärkreispumpe an.

Für die komfortable und normgerechte Verfügbarkeit von Warmwasser ganz ohne Wartezeiten kann sowohl ein bereits in die Frischwarmwasserstation integriertes Zirkulationsmodul wie auch eine zusätzlich angeschlossene Zirkulationsstation TacoTherm Circ geplant werden. Die externe Zirkulationsstation ist ideal für Speicherschichtungen geeignet, da die Rücklauftemperatur konstant ins obere Drittel des Speichers zurückgeführt wird, wodurch die Energie effizient wiederverwendet wird. Dabei wird eine Temperaturdifferenz (Delta T) von etwa 5 K im Rücklauf berücksichtigt.

Planungsunterstützung und Beratung inklusive

Wie hoch ist der spezifische Warmwasserbedarf und welche Frischwarmwasserstation kommt optimalerweise zum Einsatz? Bei Fragen rund um Planung und die passende Technik hilft Taconova mit dem Service- und Technik-Portfolio "TN-Comfort System". Mit den dazugehörigen Segmenten „Plan – Tech – Care“ bieten die erfahrenen Experten Unterstützung in jeder Projektphase. Dazu gehören individuelle Beratungsleistungen, praktische Tools und intelligente Systemlösungen.