Black and white - Schwarz Matt und Weiß Matt - sind angesagte Oberflächenfarben im Bad 2021. Die Kollektion Dark Edition von Kermi begleitet bereits den Mainstream-Trend „Schwarz“. Sie umfasst fünf Programme, deren Serienartikel im edlen Schwarz Soft-Look erscheinen.

Kermi ist überzeugt, dass das frische und edle Weiß Soft ebenfalls bald in vielen Badezimmern den Ton angeben wird. Die Trendfarbe wurde bereits in zahlreichen Medien kommuniziert, aber leider besteht derzeit keine Möglichkeit für eine Live-Präsentation. Genau aus diesem Grund wartet auch die besondere Kollektion White Line von Kermi in 2021 auf ihren großen Live-Auftritt. Entwickelt in 2020 zum 44-jährigen Duschkabinenjubiläum von Kermi Duschdesign ist sie 2021 zum unveränderten Aktionspreis erhältlich. Sie besteht aus vier modernen Walk-In-Varianten in frischem Weiß Soft-Look, mit individuell sandgestrahlten Glasdekoren und reinigungsfreundlicher Pflegeleicht­Beschichtung KermiCLEAN.



Die erstmalig mit der White Line präsentierten sandgestrahlten Streifen- dekore H-Line und V-Line kommen so gut an, dass sie in 2021 über KermiEXTRA für alle Serien zur Verfügung stehen. Sie lassen die Duschkabinen immer frisch und trendig wirken und machen sie zum absoluten Hingucker im Bad.