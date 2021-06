Pressemeldung

Mit dem neuen Komfort-Luftauslass Zehnder Breeze erweitert Raumklimaspezialist Zehnder das Leistungsspektrum seines Geschäftsbereichs Heiz- und Kühldecken-Systeme. Neben der Sicherstellung des hygienisch erforderlichen Luftwechsels im Raum, können Zehnder Heiz- und Kühldecken so auch aktiv in ihrer Heiz- und Kühlfunktion unterstützt werden. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Zehnder ergänzt sein Angebot im Geschäftsbereich Heiz- und Kühldecken-Systeme um eine optionale Lüftungsfunktion. Der neue Komfort-Luftauslass Zehnder Breeze lässt sich unsichtbar in Zehnder Heiz- und Kühldecken integrieren und unterstützt deren Heiz- und/oder Kühlleistung mit einem hygienischen Luftwechsel. Durch Nutzung des Coandă-Effekts arbeitet Zehnder Breeze, genau wie Zehnder Heiz- und Kühldecken selbst, geräuscharm und ohne Zugluftrisiko. Die intelligente Zuluftlösung eignet sich optimal für den Einsatz in Büros, öffentlichen Gebäuden oder im Hotel- und Gaststättenbereich. Zehnder Breeze ist ab sofort in verschiedenen Modellvarianten für geschlossene Metalldecken von Zehnder in den gängigsten Systemen verfügbar.

Zehnder Breeze erweitert auf intelligente, einfache und schlichte Art und Weise das Leistungsspektrum von Zehnder Heiz- und Kühldecken um das Thema Komfortlüftung. Der neue Komfort-Luftauslass stellt dabei nicht nur den hygienisch erforderlichen Luftwechsel eines Raums sicher, sondern kann bei vortemperierter Zuluft zudem einen Teil der Heiz- und Kühllast des Raumes decken. Zehnder Breeze macht sich den Coandă-Effekt zu Nutze, sodass der Luftstrom entlang der Decke eingeblasen wird, sich dabei der Raumtemperatur anpasst und so für ein komfortables und zugluftfreies Raumklima sorgt – ganz ohne zusätzliche Geräuschbelastung.

Dank modularem Aufbau gestalten sich Handling und Installation schnell und einfach, auch eine nachträgliche Montage in passive Deckenbereiche ist möglich. Zehnder Breeze überzeugt zudem durch seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an jede Situation vor Ort: Je nach benötigtem Luftvolumenstrom zwischen 20 und 300 m3/h ist der Komfort-Luftauslass in verschiedenen Modellvarianten erhältlich. Durch seine integrative Optik wird Zehnder Breeze selbst hohen architektonischen Ansprüchen gerecht, in perforierten Metalldecken von Zehnder ist die Zuluftlösung zudem komplett unsichtbar.

Der neue Komfort-Luftauslass Zehnder Breeze wurde speziell für den Einsatz in geschlossenen Metalldecken der gängigsten Systeme von Zehnder entwickelt und eignet sich für ein breites Spektrum an Einsatzbereichen: Von Büros über Hotels und Gaststätten bis hin zu öffentlichen Gebäuden. Zehnder Breeze ist ab sofort verfügbar, weitere Informationen gibt es hier auf der Zehnder Homepage.