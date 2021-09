Pressemeldung

Im frischen Design, mit neuen Gesichtern und innovativen Konzepten und Services präsentierte sich die mitglieder- und konzeptstärkste Verbundgruppe interdomus Haustechnik auf der DAS BAD DIREKT in Halle (Saale). „Wir haben unseren “Messe- Jahr 2021“ mit einem Paukenschlag eröffnet“, berichtet interdomus Haustechnik Geschäftsführer Stefan Ehrhard. Zufrieden blicken er und sein Team auf den Verlauf der beliebten Messe-Reihe am Mittwoch.

„Unser neu gestalteter Messestand hat potenzielle wie auch bestehende Partner angelockt und zu guten Gesprächen animiert“; erzählt Stefan Ehrhard. Die mehr als 300 Besucher waren nach langer Abstinenz froh sich persönlich und im direkten Dialog über neue Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Mit verstärktem Team hat die Dreieicher Verbundgruppe die interessierten Fachhandwerker über die Vorteile einer Verbandsmitgliedschaft informiert.

Mit dem „Saugolator“ Jörg Scheelen war auch ein besonders kreativer interdomus-Gesellschafter auf der Messe vertreten. „Das Unternehmen Scheelen ist mit mehreren Betriebsstandorten bei uns Mitglied“, erzählt Stefan Ehrhard, „Es macht uns stolz so engagierte und nachhaltig erfolgreiche Unternehmer in unseren Reihen zu haben und stets mit passenden Leistungen zu unterstützen.“

Nach dem erfolgreichen ersten Auftritt in diesem Jahr freuen sich Stefan Ehrhard und sein Team nun auf den Auftritt auf der MHK-Messe „Living & Style“ am 1. und 2. Oktober in Berlin. Ende Oktober präsentiert sich die Verbundgruppe dann auch wieder allen interessierten Fachhandwerksbetriebe auf der DAS BAD DIREKT in Neu-Ulm.