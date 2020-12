Die Wannen zeichnen sich durch eine glatte und porenfreie Oberfläche aus. Wassertropfen laufen somit besser in Richtung des Ablaufs, es bleiben weniger Kalkablagerungen als bei Stahlwannen zurück. Dadurch sind die freistehenden Wannen von delphis unic extrem pflegeleicht. Das Material ist außerdem durchgefärbt. Sollte man aus Versehen eine Macke verursachen, erkennt man diese nicht sofort. Zudem lassen sich Macken und Kratzer durch ein Reparaturkitt einfach reparieren. Die freistehenden Wannen sind in dem Maß 180 * 80 cm und in vielen verschiedenen Vorwandoptionen verfügbar. Der passende Prospekt „faszinierend im detail Bade- und Duschwannen“ ist bei jedem delphis-Händler sowie auf www.delphis.de/downloads erhältlich. Über die Händlersuche auf der delphis-Website finden sich schnell und einfach alle delphis-Fachhandelspartner in unmittelbarer Nähe.