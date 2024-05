Die U-Dusche ist eine freistehende Kabinenform. Sie ist nicht so weit verbreitet wie die Eckdusche oder der Eckeinstieg, aber sehr funktionell und platzsparend, da durch die Form nur eine Rückwand benötigt wird.

Bei ausreichend Platz sollte ist eine U-Duschkabine eine praktische und stilvolle Möglichkeit. Sie sind echte Raumwunder, da sie bei Bedarf zusammengefaltet werden können und aufgeklappt deutlich größer und eleganter wirken als eine Eck-Variante. Sie verleiht dem Badezimmer einen modernen und luxuriösen Look. PUK Duschkabinen bieten verschiedene Ausführungen und Modelle an U-Duschkabinen an. Dabei ist es auch möglich die Kabinen individuell anzupassen und bei Bedarf Ausschnitte anzufertigen.

v.r.n.l.v.o.n.u.: ISEN U-Duschkabine, ODER U-Duschkabine Nr. 1, NAAB U-Duschkabine Nr. 2, VISPA U-Duschkabine Nr. 2, TRAVE U-Duschkabine, NIESTE U-Duschkabine Nr. 1