24.09.2025  Pressemeldung Alle News von tesa nie wieder bohren

nie wieder bohren.: Freier Waschtisch, schönes Bad.

Das Bad ist längst mehr als ein Funktionsraum. Auch Ihre Kunden wünschen sich ein Ort zum Wohlfühlen, Entspannen und Ordnung halten.

Mit unserer ALL-in-ONE-Lösung von Badaccessoires unterstützen wir Sie genau

dabei:

  • Flexible Montage: Kleben oder Bohren mit dem gleichen Adapter
  • Zeitersparnis: Einfache und schnelle Montage der Accessoires  
  • Zufriedene Endkunden: Ein aufgeräumtes, stilvolles Bad

Verwandeln Sie das Bad Ihrer Kunden mit nie wieder bohren. in eine ordentliche Wohlfühloase.

 

 

Zum Showcase-Video

tesa nie wieder bohren GmbH
tesa nie wieder bohren GmbH
Margarete-von-Wrangell-Str. 22
63457 Hanau
Deutschland
Telefon:  06181 - 6767-0
Ein tesa® Unternehmen
www.niewiederbohren.com
Anzeigen
Villeroy & Boch AG
Paulus-Lager GmbH
Duka AG
REHAU Building Solutions
Taconova GmbH

DESTATIS:

17.09.2025

43,8 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Jahresende 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

19.09.2025

Erzeugerpreise August 2025: -2,2 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.09.2025

Großhandelspreise im August 2025: +0,7 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung