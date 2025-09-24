Das Bad ist längst mehr als ein Funktionsraum. Auch Ihre Kunden wünschen sich ein Ort zum Wohlfühlen, Entspannen und Ordnung halten.

Mit unserer ALL-in-ONE-Lösung von Badaccessoires unterstützen wir Sie genau

dabei:

Flexible Montage: Kleben oder Bohren mit dem gleichen Adapter

Kleben oder Bohren mit dem gleichen Adapter Zeitersparnis: Einfache und schnelle Montage der Accessoires

Einfache und schnelle Montage der Accessoires Zufriedene Endkunden: Ein aufgeräumtes, stilvolles Bad

Verwandeln Sie das Bad Ihrer Kunden mit nie wieder bohren. in eine ordentliche Wohlfühloase.

Zum Showcase-Video