nie wieder bohren.: Freier Waschtisch, schönes Bad.
Das Bad ist längst mehr als ein Funktionsraum. Auch Ihre Kunden wünschen sich ein Ort zum Wohlfühlen, Entspannen und Ordnung halten.
Mit unserer ALL-in-ONE-Lösung von Badaccessoires unterstützen wir Sie genau
dabei:
- Flexible Montage: Kleben oder Bohren mit dem gleichen Adapter
- Zeitersparnis: Einfache und schnelle Montage der Accessoires
- Zufriedene Endkunden: Ein aufgeräumtes, stilvolles Bad
Verwandeln Sie das Bad Ihrer Kunden mit nie wieder bohren. in eine ordentliche Wohlfühloase.
tesa nie wieder bohren GmbH
Margarete-von-Wrangell-Str. 22
63457 Hanau
Deutschland
Telefon: 06181 - 6767-0
Ein tesa® Unternehmen