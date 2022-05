Franke: Ausgezeichnetes Design

Die kompakte und modular konzipierte Waschplatzeinheit FX-M gehört zu den Gewinnern des diesjährigen iF Design Awards.

Der weltweit renommierte Wettbewerb um die begehrte Auszeichnung wird jährlich von der iF International Forum Design GmbH veranstaltet.



Das gestalterische Konzept der FX-M Waschplatzeinheit aus modern illuminierter, für die Nutzer leicht verständlicher Bedienung und kompakter Form überzeugte die Jury. Wasser, Seife und Luft lassen sich komplett berührungslos aktivieren und tragen damit zu einem hygienischen Wascherlebnis bei.



Die Waschplatzbeleuchtung signalisiert die Annäherung eines Nutzers. Mit der automatischen Icon-Beleuchtung werden die Nutzer durch die einzelnen Funktionen geführt. Zusätzlich sorgt ein fokussierter Licht-Spot auf die Hände für die optimale Ausleuchtung während des Händewaschens.



Ganz im Sinne des modularen Grundgedankens des Konzepts bietet sich für das Modul auch eine Variante mit großzügigem Papierhandtuchspender hinter dem Spiegel an. Die geschlossene und reduzierte Gehäuseform, in die alle Funktionskomponenten integriert sind, fördert die Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene.



FX Modular lässt sich in Verbindung mit dem QUADRO-FX Waschtisch aus dem Franke Produktprogramm kombinieren. Als maßgeschneiderte Waschtischlösung für die Reiheninstallation bietet sich aus unserem VARIUS Programm die Mulde ETON an.