Das neu aufgelegte profi-air ISO plus System von FRÄNKISCHE für die Kontrollierte Wohnraumlüftung punktet mit durchdachten Komponenten, verbesserten Materialien und einer einfacheren Montage. Das vollisolierte Rohr überzeugt mit guten thermischen Eigenschaften, ein neuer Halter ermöglicht die schnelle Decken- und Wandmontage und die rohrbündige Muffe hat optimierte Steckeigenschaften. Mit dem 45 und 90 Grad Bogen und Reduzierungen sind Installateure bestens ausgestattet.

FRÄNKISCHE hat sein profi-air ISO System für die Installation einer Kontrollierten Wohnraumlüftung weiterentwickelt und bietet Handwerkern ein Plus auf der Baustelle. Das System profi-air ISO plus bindet das Lüftungsgerät an den Verteiler an und schafft eine Verbindung zur Fort- und Frischluft. Das vollisolierte und dampfdiffusionsdichte profi-air ISO plus Rohr besteht aus EPS-Material und hat eine verbesserte Luftdichtheitsklasse und eine höhere Wärmeleitfähigkeit. Es ist in DN 125 und DN 160 erhältlich.

Besonderes Highlight: Rohrbefestigung durch flexible Klemmverbindung

Das System ergänzt ein neuer Halter, mit dem sich Rohre von 125 mm bis 160 mm an der Wand oder Decke befestigen lassen. Dazu montieren Installateure zunächst eine Stockschraube und stecken den profi-air ISO plus Halter auf. Sie legen den Halter um das Rohr und rasten ihn durch die Verzahnung einfach ein. Dank der neuen Komponente ist es möglich, Rohre sowohl decken- als auch wandbündig anzubringen oder in einem individuellen Abstand zu positionieren. Durch einen herausnehmbaren Klemm- und Fixierblock wird der Halter an der Stockschraube befestigt. „Unser neues profi-air ISO plus System lässt sich auf der Baustelle schnell und einfach montieren. Zusammen mit dem dafür eigens entwickelten Halter bieten wir Installateuren eine flexible und zugleich extrem einfache Möglichkeit, das System zu befestigen", sagt Jürgen Rudolf, Produktmanager Kontrollierte Wohnraumlüftung im Geschäftsbereich Haustechnik bei FRÄNKISCHE.

Durchdachte Komponenten für schnelle Montage

Die profi-air ISO plus Muffe ist bündig zum Rohr, sodass kein Absatz beim Übergang zur Decke oder Wand entsteht. Neben optischen Vorteilen lässt sich die Muffe aus Kunststoff leichter aufstecken und montieren. Umlenkungen setzen Installateure mit den Bögen im 45 und 90 Grad Winkel einfach um. Damit die profi-air Lüftungsgeräte und Verteiler fachgerecht angebunden werden können, ergänzen zwei Reduzierungen in den Dimensionen DN160/DN125 und DN180/DN160 das System.