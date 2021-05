Pressemeldung

Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) schafft eine Wohlfühlatmosphäre und wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Bewohner aus. Der Systemaufbau und die antibakteriellen Eigenschaften des profi-air classic Rohrs gewährleisten höchste Hygiene. Sollte in Einzelfällen Schmutz in die Anlage gelangen, muss das Rohrsystem schonend und leistungsstark gereinigt werden. Dafür hat FRÄNKISCHE mit seinem Kooperationspartner Fielers & Danilov Dynamic Solutions die erste Reinigungslösung entwickelt, die auf einem Saug- und Wischkonzept basiert.

Mit Kontrollierter Wohnraumlüftung entsteht ein gesundes Raumklima, außerdem schützt die Be- und Entlüftung die Gebäudesubstanz und senkt den Heizbedarf.

Bei richtiger Planung, Montage und Wartung, wie regelmäßigem Filtertausch, sind diese Systeme absolut sauber und hygienisch. Dazu tragen beim profi-air Rohrsystem von FRÄNKISCHE außerdem die glatten Innenschichten, die strömungsoptimierten Formteile und die antistatischen sowie antibakteriellen Rohrzusätze bei. Daher reicht es üblicherweise aus, das Kanalnetz nach fünf bis zehn Jahren zu überprüfen, ob eine Reinigung notwendig ist. Sollte diese erforderlich sein, ist sie durch die beim profi-air System gängige sternförmige Verteilung über Verteilerkästen mit Revisionsöffnungen einfacher möglich als bei stark verzweigten Anlagen.

Zudem bietet FRÄNKISCHE nun mit seinem Kooperationspartner Fielers & Danilov Dynamic Solutions eine eigene und effektive Reinigungslösung – das profi-air classic Reinigungsset SaWi. „Wir haben das erste System entwickelt, das auf einem intelligenten Saug- und Wischkonzept basiert. Dieses ist perfekt auf unsere profi-air Komponenten abgestimmt, einfach anzuwenden und absolut schonend“, erklärt Michael Hümpfner, Leiter Produktmanagement im Geschäftsbereich Haustechnik bei FRÄNKISCHE.

Schritt 1: lose und grobe Verschmutzungen wegsaugen

Perfekte Reinigungsergebnisse garantiert das Vorgehen in zwei Schritten: Erst Saugen, dann Wischen (SaWi). Zunächst montiert der Anwender die Zugeinheit an das Zug- und Sicherheitsseil und führt diese über die Revisionsöffnung am Verteiler oder am Luftdurchlass ins profi-air classic Rohr ein. Am anderen Ende der Leitung schließen SHK-Handwerker einen handelsüblichen Staubsauger mittels eines Adapters an, der die Zugeinheit ansaugt und langsam durch das Lüftungsrohr gleiten lässt. Durch die erhöhte Luftstromgeschwindigkeit zwischen Wandung und Zugeinheit werden lose und grobe Verschmutzungen nach vorne geblasen. Zusätzlich unterstützen die Vibrationen der Zugeinheit das Ablösen der Verschmutzungen von der Wandung. Die Kombination dieser Funktionen ist so effektiv, dass der Saugvorgang das Rohr schon zum größten Teil reinigt.

Schritt 2: feine Partikel herauswischen

Ist die Zugeinheit am anderen Ende des Rohrs angekommen, nehmen Installateure diese ab und montieren den Schaumstoffmolch, über den sie Reinigungstücher stülpen. Diese lassen sich bei Bedarf zusätzlich mit Desinfektionsmittel befeuchten. Partikel, die noch an der Wandung haften, wischt der Schaumstoffmolch heraus. Durch seine Profilierung entstehen Vertiefungen im Reinigungstuch, in denen sich der feine Schmutz sammelt. FRÄNKISCHE empfiehlt die Nutzung von zwei Zug- und Sicherheitsseilen. Somit kann der Reinigungsprozess bei Bedarf wiederholt und die Wischeinheit vor- sowie zurückgeschoben werden. Das Zug- und Sicherheitsseil von FRÄNKISCHE ist so optimiert, dass nur eine geringe Reibung zwischen Seil und Lüftungsrohr entsteht. Dadurch lassen sich bis zu 15 Meter lange Strecken reinigen.

Verschiedene Sets und Zubehör

Das Reinigungsset ist für profi-air classic Rohre der Nennweite 63 und 75 erhältlich. Es umfasst in einem Koffer: Stopfen und Adapter für profi-air classic Rohre, Tuch-Stülper, Adapter für Luftdurchlässe in 125 mm und 100 mm, Zugeinheiten, Reinigungstücher mit Aufbewahrungsboxen und Schaumstoffmolche. Außerdem sind im Set zwei 10 mm starke Zug- und Sicherheitsseile mit 30 m Länge inklusive Karabinerhaken und Führungskugel enthalten. Die Reinigungstücher und das Zug- sowie Sicherheitsseil sind auch einzeln erhältlich, ebenso andere Setvarianten. Außerdem entwickelt FRÄNKISCHE aktuell weitere Varianten und Nennweiten.

Das profi-air classic Reinigungsset SaWi überzeugt gegenüber marktüblichen Bürsten- und Druckluftsystemen mit seiner hohen Reinigungsleistung, dem Einsatz bei kleinen Rohrnennweiten von 63 und 75 sowie auf langen Strecken bis 15 Meter. Darüber hinaus passiert die Saug- und Wischlösung von FRÄNKISCHE problemlos Formteile.

Weitere Informationen unter www.fraenkische.com und im Anwendungsvideo hinter diesem QR-Code: