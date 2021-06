Pressemeldung

SHK-Installation gehört immer in die Hände von Spezialisten. Genau dafür entwickeln wir Systeme wie profi-air oder alpex F50 PROFI. Die Herstellung unserer eigengefertigten Rohrsysteme für die Kontrollierte Wohnraumlüftung und Trinkwasser-/Heizungsinstallation findet unter dem Einsatz neuester Technologien sowie kontinuierlichen Qualitätsprüfungen statt. Über 83 Millionen Meter Rohr werden im Geschäftsbereich Haustechnik jährlich produziert.

Wir meinen: Wer auf FRÄNKISCHE Rohre setzt, installiert garantiert erstklassige Qualität mit langlebigen, hygienisch sicheren Produkten. So geht Haustechnik vom Spezialisten.

Ein Einblick in die Produktion zeigt, wie Haustechnik vom Spezialisten bei uns in Königsberg in Bayern entsteht. Zum Video