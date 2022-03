Pressemeldung

Kontrollierte Wohnraumlüftung trifft moderne Wohntrends: Mit der neuen Glaskollektion der starline Lüftungsgitter antwortet FRÄNKISCHE auf aktuelle wie zeitlose Einrichtungsstile. Die Glasgitter erweitern die starline-Reihe um neue Farben, Formen und Dekorbilder – die nun insgesamt 39 Varianten fügen sich nahtlos in jedes Wohnkonzept ein.

profi-air, das Lüftungssystem von FRÄNKISCHE, enthält alles, was eine einwandfrei funktionierende KWL braucht: vom Lüftungsgerät über Rohr- und Verteilersysteme bis hin zu hochwertigen Designgittern. Mit den clever aufeinander abgestimmten Komponenten der Komplettserie ermöglicht das Königsberger Familienunternehmen Flexibilität und Vielfalt in der Wohnraumlüftung.

Da bei der Entscheidung für eine KWL der Design-Gedanke eine bedeutende Rolle spielt, entwickelte FRÄNKISCHE gemeinsam mit sieger design, einer renommierten Industrie-Design-Agentur, die starline Designgitter-Kollektion: elegante und gleichzeitig praktische Lüftungsgitter. „Der Erfolg der ersten Kollektion und der aktuelle Trend, Elemente aus Glas als Highlights im Wohnbereich einzusetzen, gab uns den Impuls für 19 neue Lüftungsgitter“, sagt Jürgen Rudolf, Produktmanager Kontrollierte Wohnraumlüftung im Geschäftsbereich Haustechnik bei FRÄNKISCHE. Die neuen Glasgitter erweitern das bestehende starline Sortiment zu einer noch vielseitigeren Serie, die für jeden Einrichtungsstil das passende Lüftungsgitter bereithält.

starline aus Glas: Formen, Farben und Dekors für jeden Stil

FRÄNKISCHE bietet die Lüftungsgitter in rechteckiger, ovaler, quadratischer und runder Form an – passend zu den Luftdurchlass-Varianten des profi-air-Systems. Die Bezeichnung der Grunddesigns orientiert sich an der Form des Luftaustritts: horizontale Linien, vertikale Streifen oder Kreuzmuster. Die rechteckigen bzw. ovalen Varianten sind in den Designs HORIZON, STRIPES und CROSS erhältlich. Die quadratischen bzw. runden Gitter liefert das Unternehmen in den Designs TWIST COMPACT, TWIST CIRCLE und CROSS CIRCLE.

Exklusive Impulse setzt FRÄNKISCHE bei der Farbgebung seiner neuen starline Varianten. Mit modernen und doch zeitlosen Farben integrieren sich die Lüftungsgitter harmonisch oder als auffälliges Accessoire in die Wohnumgebung. Die unifarbenen Glasgitter sind in insgesamt sechs modernen Farben verfügbar und treffen so jeden Einrichtungsgeschmack: „White Pure“, „Powder Blue“, „Light Brown“, „Satin White Pure“, „Satin Black“ und „Satin Bronze“. Die Multicolor-Gläser in „Blue-Gray“ und „Black & White“ setzen besondere Akzente. Je nach Stil sind die Gläser in mattem – gekennzeichnet durch den Zusatz „Satin“ – oder glänzendem Finish erhältlich. „Mit der ergänzten Kollektion bieten wir Architekten und Endkunden eine Auswahl an, die am Markt einzigartig ist. Die nun insgesamt 39 Designs aus Metall und Glas machen uns zum Trendsetter bei Lüftungsgittern“, sagt Rudolf.

Flexible und einfache Montage der Designgitter

Die Montage der Designgitter ist mühelos und zeitsparend. In wenigen Arbeitsschritten verbindet der Installateur das Gitter mittels Magneten mit dem starline Montagerahmen. Diese Verbindung gibt sicheren Halt und ermöglicht eine einfache und präzise Nachjustierung. Außerdem lassen sich die Lüftungsgitter durch die einfache Anbringung ohne Weiteres austauschen: einfach das Gitter abnehmen, neues anbringen, ausrichten, fertig. So bleiben Nutzer flexibel und können ihre Kontrollierte Wohnraumlüftung jederzeit an neue Wohnideen anpassen.

Weitere Informationen unter www.designgitter.de sowie zu den starline Designgittern unter www.youtube.com/watch?v=s5XH1CxZo7Q und im Imagevideo unter www.youtube.com/watch?v=yw0Lb7yj_XY