FRÄNKISCHE erweitert seine bewährte profi-air Produktfamilie um ein neues Lüftungsgerät für kleinere Wohnungen mit Luftmengen bis 130 m3/h: profi-air 130 flat besticht durch seine Kompaktheit und Flexibilität bei der Montage, Konfiguration und im Betrieb.

Mit dem neuen Lüftungsgerät erweitert FRÄNKISCHE sein Angebot um eine Variante für kleinere Wohnungen oder Apartments bis 130 m². Dabei überzeugt profi-air 130 flat mit verschiedenen Montagemöglichkeiten: Es lässt sich senkrecht und waagrecht an der Wand montieren oder an der Decke. Mit der easySWITCH Funktion können Handwerker Luftanschlüsse vor Ort tauschen. Somit können sie in jeder Einbausituation denselben Gerätetyp einsetzen und schnell auf die Gegebenheiten reagieren. Durch die kompakten Maße von 580 x 900 x 196 mm ist das Lüftungsgerät auch auf engstem Raum einsetzbar. „Mit profi-air 130 flat bieten wir ein Gerät speziell für den Wohnungsbau und die Wohnungswirtschaft an. Es ist besonders kompakt und flexibel in der Montage – ideal für kleinere Wohnungen mit wenig Platz“, sagt Tobias Fraas, Produktmanager Kontrollierte Wohnraumlüftung im Geschäftsbereich Haustechnik bei FRÄNKISCHE.

Energieeffizient und große Zubehör-Auswahl

Hinsichtlich des Energieaufwands und Wirkungsgrads ist profi-air 130 flat auf dem neuesten Stand und erfüllt die Energieeffizienzklasse A. FRÄNKISCHE hat für das Lüftungsgerät außerdem das Passivhaus-Zertifikat des Passivhaus Instituts und die DIBt-Zulassung beantragt. Umfangreiches Zubehör wie eine Defrosterheizung, Sensoren für Feuchte sowie VOC (Volatile Organic Compounds, flüchtige organische Verbindungen) und Raumhygrostate ermöglicht die individuelle Konfiguration.

B edienfreundlich für Installateure und Endkunden

Besonders bequem ist die Steuerung über die kostenfreie profi-air cockpit App: Endkunden stellen manuell die Lüftungsstufe ein, aktivieren das Wochenprogramm oder den Automatikmodus. Neben vielen weiteren Funktionen besitzt die App auch einen Vorführ- und Demomodus. Die profi-air cockpit pro Software unterstützt SHK-Installateure Schritt für Schritt bei der Einregulierung.

FRÄNKISCHE entwickelt, produziert und vermarktet die unterschiedlichsten Rohre, Zubehör sowie verschiedene Systemkomponenten für die Bereiche Hoch- und Tiefbau sowie Automotive und Industrie. Das inhabergeführte Familienunternehmen beschäftigt weltweit über 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rund 1.800 davon am Hauptsitz im unterfränkischen Königsberg.

Weitere Informationen unter www.fraenkische.com