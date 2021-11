Pressemeldung

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken. Mit den feuchten und herbstlichen Temperaturen steigt die Sorge vor einer Erkältung oder grippalen Infekten. Vielen stellt sich die Frage, wie man sich am besten vor Viren schützt. Zuhause empfiehlt es sich regelmäßig zu Lüften, damit ausreichend Sauerstoff in die Wohnung kommen kann.



Allerdings erfordert manuelles Lüften aktives Handeln der Bewohner – doch nicht jeder hat die Zeit oder denkt daran, sämtliche Wohnräume regelmäßig und ausreichend durchzulüften.

Eine Kontrollierte Wohnraumlüftung von FRÄNKISCHE vereint hier viele Vorteile: sie übernimmt den kontinuierlichen Luftaustausch im ganzen Haus bzw. der Wohnung von allein. Verbrauchte Raumluft wird automatisch mit frischer Außenluft ausgetauscht. Für den idealen Schutz gegen Viren, Bakterien und Co. können die profi-air Lüftungsgeräte von FRÄNKISCHE jederzeit mit speziellen Filtern nachgerüstet werden.



Nähere Details erhalten Sie unter https://www.spezialisten-haustechnik.de/de/gesundheit-hygiene/