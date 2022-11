In Sachen Brandschutz mit alpex auf Nummer sicher gehen

Zahlreiche Verordnungen und gesetzliche Vorschriften regeln den Brandschutz in Gebäuden, mit dem Ziel, die Ausbreitung eines Feuers für einen möglichst langen Zeitraum aufzuhalten. Meist verlaufen in mehrgeschossigen Gebäuden die brennbaren und nicht brennbaren Rohrleitungen für Heizung und Lüftung, Trinkwasser und Abwasser in einem gemeinsamen Installationsschacht. Damit sich Brände vom Schacht aus nicht über mehrere Stockwerke ausdehnen können, müssen brennbare Rohre und Durchbrüche durch tragende, aussteifende oder raumabschließende Bauteile wie Decken oder Wände ausreichend abgeschottet werden. Die alpex Mehrschichtverbundrohre von FRÄNKISCHE überzeugen im Brandschutz mit einer ganzen Reihe von Vorteilen gegenüber Metallrohren: Das Mehrschichtverbundrohr leitet kaum Wärme, deswegen ist eine kürzere Abschottung möglich.

Die Brandschutzlösungen sparen wertvollen Platz in der Gebäudeinfrastruktur und darüber hinaus zusätzliche Kosten. Denn die Verbundrohre dürfen im Nullabstand zu brennbaren Kunststoff-Abwasserrohren verschiedener Hersteller verlegt werden.

Weitere Informationen zu unseren Brandschutzlösungen mit alpex F50 PROFI und alpex L finden Sie im Video www.youtube.com/watch?v=YBn5FEa46VQ bzw. unter www.spezialisten-haustechnik.de/de/brandschutz/