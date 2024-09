Zahlreiche Verordnungen und gesetzliche Vorschriften regeln den Brandschutz in Gebäuden, um die Feuerausbreitung zu verhindern. Damit sich Brände in Gebäuden nicht über mehrere Stockwerke ausdehnen können, müssen sämtliche Rohrleitungen mit geeigneten Brandschutzlösungen versehen und voneinander abgeschottet werden. FRÄNKISCHE bietet mehrere zertifizierte Brandschutzlösungen für alpex Mehrschichtverbundrohre (MVR) an. Diese geben dem Verarbeiter Sicherheit und sparen Platz sowie Kosten in Erstinstallation und Sanierung. Die brandschutztechnisch zugelassenen und zertifizierten Systeme des Spezialisten für Haustechnik decken den Brandschutz im Nullabstand und in Mischinstallationen ab und sind auch für den Einsatz auf Rettungswegen geeignet. Im Vergleich zu Metallrohren hat das alpex Mehrschichtverbundrohr in Sachen Brandschutz einen wesentlichen Vorteil: Das MVR leitet kaum Wärme, weswegen auch deutlich kürzer gedämmt werden muss.

Mit FRÄNKISCHE gehen Installateure im Brandschutz auf Nummer sicher:

Geprüfte Brandschutzlösungen mit alpex F50 PROFI und alpex L

Nullabstand spart Platz und Kosten

Einfache Abschottung bei Deckendurchführungen

Verlegung in Flucht- und Rettungswegen

Weitere Informationen zu den Brandschutzlösungen von FRÄNKISCHE finden Sie hier:

Video: youtu.be/YBn5FEa46VQ?si=LypI4OjRtF1VlKwG

Systembroschüre: oxomi.com/p/3000470/catalog/10059421

Website www.spezialisten-haustechnik.de/brandschutz