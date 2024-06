Langlebig, hygienisch sicher und robust: Fittings aus dem technischen Kunststoff PPSU (Polyphenylsulfon) sind die optimale Wahl für die Trinkwasserinstallation. Mit seinem alpex-Sortiment bietet FRÄNKISCHE ein umfangreiches und aufeinander abgestimmtes Angebot aus zukunftssicherem PPSU.

Polyphenylsulfon (PPSU) ist ein hochleistungsfähiger Thermoplast mit ausgezeichneter Festigkeit, Wärmebeständigkeit und chemischer Beständigkeit. PPSU wird häufig für Anwendungen eingesetzt, die hohe Temperaturen und aggressive Chemikalien erfordern. Durch seine besonderen Eigenschaften ist der Werkstoff für anspruchsvolle Einsatzgebiete in verschiedenen Branchen geeignet, zum Beispiel in der Medizintechnik, Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie für die Trinkwasserinstallation.

Perfekt für Anwendungen mit hoher Beanspruchung

Der technische Kunststoff wurde bereits bei Weltraummissionen eingesetzt: In der Raumfahrt ist die Materialauswahl aufgrund der extremen Bedingungen wie starken Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen besonders kritisch. Daher ist PPSU – das unter solchen Gegebenheiten stabil bleibt – für Raumfahrtkomponenten von großem Interesse.

In der Automobilindustrie ist PPSU ein bewährtes Material für wichtige Komponenten in Kraftstoffsystemen, Ölfiltern und im Motorraum – Bereiche, in denen Haltbarkeit, Widerstandsfähigkeit, chemische Beständigkeit und Leistung gefragt sind. Es ist abriebfest, was für bewegliche Teile und Bereiche mit hoher Beanspruchung wichtig ist. Sein geringes Gewicht trägt zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts bei und damit zu einer besseren Kraftstoffeffizienz und reduzierten Emissionen.

PPSU erfüllt höchste Hygienestandards

Der technische Kunststoff wird auch häufig für medizinische Anwendungen eingesetzt – von chirurgischen Instrumenten und Komponenten für Medizingeräte bis hin zu Implantaten: Er hält wiederholten Sterilisationsprozessen bei hohen Temperaturen stand, ist resistent gegen viele Chemikalien sowie Desinfektionsmittel. Essenziell für den Einsatz als Implantat oder im direkten Kontakt mit menschlichem Gewebe: PPSU ist biokompatibel und verursacht keine schädlichen oder toxischen Reaktionen im Körper.

Damit ist der Hochleistungskunststoff ebenso in Babyflaschen eine hygienisch sichere und praktische Wahl für Eltern. Der Werkstoff ist BPA-frei (Bisphenol A) und nimmt keine Gerüche oder Farben von Getränken auf.

Ideale Attribute für die Trinkwasserinstallation

Unter diesen Umständen erprobt und bewährt, lässt sich schlüssig feststellen, dass PPSU hervorragend für Trinkwasserinstallationen geeignet ist. „PPSU-Fittings sind die beste Lösung für moderne Trinkwasserinstallationen. Wir haben über 20 Jahre Expertise in der Herstellung des Materials und sehen in PPSU den Werkstoff der Zukunft“, hebt Willi Mattolat, Leiter Produktmanagement Haustechnik bei FRÄNKISCHE, hervor. Das Unternehmen bietet PPSU-Fittings für die drei Systeme zur Trinkwasser- und Heizungsinstallation alpex F50 PROFI, alpex L und alpex-plus. Das breite und aufeinander abgestimmte Produktsortiment umfasst Fittings für die Dimensionen 16 bis 63.

Zahlreiche Vorteile von PPSU beim Leitungssystem

In der Trinkwasserinstallation haben die alpex-Verbinder aus Hochleistungskunststoff entscheidende Vorteile: Die PPSU-Fittings sind bleifrei und entsprechen den aktuellen europäischen sowie deutschen Normen. Die hohe Festigkeit garantiert Stabilität ohne Verformungen und übersteigt bei weitem die Werte normaler Kunststoffe. Darüber hinaus tritt keine Korrosion auf: Die langlebigen Verbinder aus Kunststoff werden auch bei regelmäßig wechselnder Wasserqualität nicht angegriffen. Die hohe chemische Beständigkeit gegen korrosive Einflussfaktoren wie Chlor gewährleistet eine dauerhafte Funktionsfähigkeit. Dank der glatten Oberflächeneigenschaften sind sie außerdem inkrustationsfrei und verhindern damit Kalkablagerungen. Das geringe Gewicht vereinfacht die Handhabung und Installation im Vergleich zu Fittings aus Messing. Außerdem sind die PPSU-Fittings kosteneffizient und preisstabiler als Verbinder aus Messing oder anderen Metallen.

„Wir bringen zusammen, was zusammengehört: Unser Mehrschichtverbundrohr aus Kunststoff mit einem Kunststoff-Fitting. Diese Kombination ist logisch und konsequent“, ergänzt Willi Mattolat. „Als Experte im Bereich PPSU bietet FRÄNKISCHE nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch fundierte Kenntnisse und verlässliche Lösungen für eine zukunftssichere Trinkwasserinstallation.“ Pro Jahr produziert der Haustechnik-Spezialist in Königsberg in Bayern mehrere Millionen PPSU-Fittings.

Weitere Informationen unter www.spezialisten-haustechnik.de/de/alpex-ppsu/

Produkt-Video unter: www.fraenkische.com/ppsu-video-de