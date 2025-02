Vertreter der Messe Frankfurt, des BTGA und des VDMA AMG werden am Montag das Forum Building Technologies & Management eröffnen. Das Vortragsprogramm dieses Tages ist dem Thema "Nachhaltigkeit" gewidmet. Am Dienstagnachmittag wird der Fokus auf "Digitalen Datenmodellen" liegen. Der Mittwochvormittag ist für das Thema "Nachhaltigkeit und Innovationen" vorgesehen; der Donnerstagvormittag für "Klimaneutrale Gebäude/Forschung". Über das Thema "Hygiene" können sich die Zuhörenden am Freitagvormittag informieren.



Zusätzlich ergänzen Themeninseln das Forum als Treffpunkt für Wissenstransfer und Networking. Hier hat das Publikum die Möglichkeit, sich mit Fachleuten über die Zukunft der Technischen Gebäudeausrüstung auszutauschen und zu informieren.



Der BTGA wird dem Messepublikum außerdem die Gelegenheit bieten, Energiemanagement live vor Ort zu erleben: Eine hydraulische Unterstützungseinheit für Sole-Wasser-Wärmepumpensysteme wird am gemeinsamen Stand zu besichtigen sein.