Pressemeldung

Die hochwertige und mit einem IR-Sensor ausgestattete Designserie CONTI+ BJÖRK überzeugt mit ihrem puristischen Edelstahlgehäuse in matt schwarz. Sie vereint Formschönheit und Funktionalität mit Einfachheit in der Bedienung und ist perfekt für den Einsatz in der Gastronomie und Hotellerie geeignet. Um sich den individuellen Raumsituationen anzupassen, sind die BJÖRK Spender für Flüssigseife und Desinfektionsmittel auch in Weiß und zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich. Die BJÖRK Seifen- und Desinfektionsmittelspender sind ab Lager lieferbar.

Zur Befüllung der Desinfektionsmittelspender eignet sich die umweltverträgliche und schadstofffreie Lösung CONTI+ oXan® zero. Die pH-neutrale Desinfektionslösung beseitigt Keime und Bakterien rückstandsfrei. Darüber hinaus hat CONTI+ oXan® zero eine fungizide, virozide, sporozide und algizide Wirkung.

Eine Übersicht über das breit gefächerte Sortiment an Seifen- und Desinfektionsmittelspendern von CONTI+ für den öffentlichen und gewerblichen Bereich erhalten Sie hier.