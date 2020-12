Abwaschen, kochen, Töpfe befüllen - Spülen kommen jeden Tag mehrfach zum Einsatz und werden dabei stark gefordert. Umso wichtiger, dass sie nicht nur durch eine attraktive Optik punkten, sondern auch besonders robust und langlebig sind. Die Premiummarke GROHE bietet eine große Auswahl langlebiger Modelle in unterschiedlichen Ausführungen.

Designstarke Modellvielfalt mit hohem Qualitätsanspruch

Küchenspülen von GROHE gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen - von Einsteigermodellen bis hin zu anspruchsvollen Designs. Jede Spüle wird mithilfe einer Presstechnik aus einem einzigen Stück geformt und überzeugt durch eine moderne Gestaltung sowie eine besonders einfache Reinigung. Darüber hinaus lässt sich der Wasserabfluss per Exzenterbedienung steuern, sodass Nutzer zum Ablassen des Schmutzwassers nicht in das benutze Wasser greifen müssen. Dank der großen Vielfalt findet jeder ein Modell, das zu ihm passt - in der maßgeschneiderten Größe und im persönlichen Stil. Mithilfe des innovativen GROHE QuickFix Systems, das im Set mitgeliefert wird, erfolgt die Montage im Handumdrehen. Ebenfalls praktisch: Die meisten Modelle sind beidseitig verwendbar. Sie verfügen über vorgestanzte Armaturenaussparungen und fügen sich flexibel in jede Küche ein. Auf alle Küchenspülen gewährt GROHE fünf Jahre Garantie.

Edelstahlmodelle

Dank GROHE StarLight Edelstahl sind GROHE Edelstahlmodelle beständig gegen Rost, Korrosion, Säuren und Chlor. Die gebürstete Oberfläche reduziert die Porosität, wodurch die Spülen besonders pflegeleicht werden und ihr gutes Aussehen lange beibehalten.

GROHE K400+

Ein bewährter Klassiker im GROHE Portfolio ist die K400+ mit Abtropffläche. Die Edelstahlspüle ist dank der zwei vorgefertigten Gewindebohrungen beidseitig verwendbar und somit besonders anwenderfreundlich. Dank der Halterung mit abgeflachtem Rand lässt sich die Garnitur nahtlos mit GROHE Armaturen kombinieren. Der Spültisch verfügt über jede Menge Raum und eine Spüle mit einer Tiefe von 18,8 Zentimetern, sodass auch große Pfannen bequem Platz darin finden.

GROHE K1000

Leistung und Haltbarkeit in modernem Look - GROHE K1000 mit Abtropfbecken überzeugt durch smarte Funktionen und einen hohen Gestaltungsanspruch. Die Spüle setzt dank klarer Winkel und einem diamantförmigen Boden ein echtes Designstatement in der Küche. Die Beckentiefe von 20 Zentimetern schafft in diesem Spültisch viel Raum, sodass hier problemlos auch größere Pfannen Platz finden.

GROHE K700

GROHE K700 überzeugt durch ihr klares Design und verfügt über ein besonders tiefes Becken und abgerundete Ecken. Die Unterbaukonstruktion dieser Spüle mit 1 oder 1,5 Becken sorgt für einen modernen, architektonischen Look und ist sowohl für Linkshänder als auch für Rechtshänder erhältlich.

Kompositmodelle

Modelle aus dem innovativen GROHE Kompositmaterial halten auch intensiver Nutzung und Beanspruchung mühelos stand. Diese besonders robusten Spülen bestehen aus Acrylharz mit 80 Prozent Quarzsand, dem härtesten Bestandteil von Granit - das macht sie besonders langlebig. Der gehärtete Werkstoff ist widerstandsfähig gegen Kratzer, Dellen, Wasserflecken, Risse und Temperaturen bis zu 280 Grad. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und zu 100 Grad lebensmittelecht. Durch die patentierte Bürsttechnik entsteht eine extrem glatte Oberfläche, die sich leicht reinigen lässt.

GROHE K400

Zeitlos und komfortabel: Dank ihres ansprechenden Designs und ihrer hohen Praxistauglichkeit sind GROHE K400 Spülen für jede Küche eine gute Wahl. Die für die Einbaumontage ausgelegten und beidseitig verwendbaren Spülen sind - je nach Bedarf - mit 1, 1,5 oder 2 Becken ausgestattet.

GROHE K700

Eine großzügige Abmessung für alle Küchenaufgaben, ein klar umrissenes Design und eine leistungsstarke, ansprechende und langlebige Konstruktion - GROHE K700 überzeugt auf allen Ebenen. Die designstarke Spüle zur Anbringung auf der Arbeitsplatte (40 x 50 Zentimeter) ist beidseitig verwendbar und macht in jeder Küche eine gute Figur.

GROHE K700 Unterbau

Die GROHE K700 Unterbauserie verleiht Küchen eine elegante, minimalistische Optik. Die Spülen werden unterhalb der Arbeitsplatte mit einem sauberen, nahtlosen Übergang eingebaut. Dadurch eignen sie sich ideal für moderne Küchen im architektonischen Stil. Spültische mit nur einem Becken werden für eine einfache und schnelle Montage direkt mit Klemmen geliefert. Optional ist zusätzlich auch ein automatischer Schmutzwasserablauf mit Zugstange möglich. Für einen traditionellen Einbau lassen sich alle Spülen der K700 Unterbauserie auch von oben befestigen.

Weitere Informationen unter www.grohe.de/de de/kueche.html