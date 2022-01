Pressemeldung

Fluidics stellt seit Jahrzehnten Ölbrennerdüsen her, die aufgrund Ihrer hohen Qualität in zahlreichen Ölbrennern eingesetzt werden. Das erreicht man durch eine optimierte Kontrolle mittels eines optoelektronischen Verfahrens und technische Features, wie beispielsweise die außergewöhnliche Faltung der Filterfläche.

Doch trotz der hohen Qualität und Langlebigkeit sollten man, auch wenn die Düse bei der jährlichen Kontrollmessung noch gute Werte bringt, sie dennoch gegen eine neue ersetzten. Die Gründe hierfür sind vielfältig und sollen den Anlagenbetreiber vor eventuell späteren, unerwartet auftretenden Störungen bewahren. Diese können schon morgen auftreten, auch wenn heute die alte Düse noch einwandfrei funktioniert.

Im Einzelnen sind folgende Punkte zu bedenken:

Die Düse ist mit das wichtigste - und gleichzeitig eines der sensibelsten Bauteile am Ölbrenner.

Die Anforderungen, die in Bezug auf Zerstäubungsqualität und Gleichmäßigkeit in der Dosierung des Brennstoffes Heizöl gestellt werden, sind in den letzten Jahren - bedingt durch schärfere Emissionsgrenzwerte - ständig gestiegen.

Ein störungsfreier Betrieb des Ölbrenners erfordert eine regelmäßige Überprüfung und Wartung der Anlage, da neben der Kontrolle der Abgaswerte auch eine regelmäßige Reinigung sämtlicher Filter im Heizungssystem notwendig ist. Die kleinsten Querschnitte sind jedoch in der Düse zu finden, hier wirkt sich daher die geringste Verschmutzung negativ aus.

Von einem Reinigungsversuch der Düse ist dringend abzuraten, da das Ergebnis nicht kontrollierbar ist. So ist vielen Düsenfiltern von außen nicht anzusehen, wie weit das Filter verstopft ist.

Die in einer Düse ablaufenden Strömungsvorgänge machen sie sehr empfindlich für eventuelle Störungen. Kleinste Schmutzpartikel können Durchsatz und Sprühbild so stark verändern, dass keine einwandfreie Verbrennung mehr stattfinden kann. Die Folge ist dann ein Verrußen der Wärmetauscherflächen im Kessel. wodurch wieder mehr Energie für die Erwärmung des Wassers aufgewendet werden muss, die Abgastemperatur steigt (1 mm Ruß erhöht die Abgastemperatur um ca.70°C). Im Extremfall fällt schließlich der Brenner durch Verschmutzung der Mischeinrichtung aus.

All die vorher genannten Probleme kann der Betreiber einer Heizungsanlage vermeiden, wenn er regelmäßig neben anderen Routinearbeiten auch die Ölbrennerdüse wechseln lässt. Mit einer gut eingestellten und funktionierenden Heizungsanlage leistet schließlich jeder seinen eigenen Beitrag zum Umweltschutz.

