Der Designheizkörper Line Pro eignet sich mit der optionalen Antikorrosionsschutzschicht ideal für den Einsatz in Spritzwasserbereichen in der Nähe von Dusche oder Wanne. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Gerade in Haushalten mit mehreren Mitgliedern kann es im Badezimmer oft eng werden – ein Heizkörper, an dem sich Handtücher zum Trocknen und Anwärmen aufhängen lassen, wird da schnell zum umkämpften Lieblingsplatz. Mit dem neuen Designheizkörper Line Pro von HSK Duschkabinenbau können Fachhandwerker ihren Kunden ein Produkt anbieten, das genau dieses Problem löst: Dank der praktischen Handtuchhaken lassen sich mehrere Handtücher gleichzeitig aufhängen – und das ohne Einschränkung der Heizleistung auf der Rückseite.

Ob in einer Familie oder Wohngemeinschaft: Platzprobleme bei der täglichen Badroutine sind keine Seltenheit. Damit in Zukunft niemand mehr auf angenehm angewärmte Handtücher verzichten muss, bietet HSK Duschkabinenbau mit dem neuen Designheizkörper Line Pro eine praktische Heizlösung, mit der bis zu vier Handtücher gleichzeitig aufgehängt werden können. Das farblich passende Kompaktventil mit Designblende ist dank verschiedener Anschlussmöglichkeiten universell einsetzbar. Für besondere Kundenansprüche kann der Designheizkörper Line Pro mit dem Heizstab 4 und dem dazu gehörigen Fernregler sowie mit einer optionalen Antikorrosionsschutzschicht erweitert werden.

Funktionales Platzwunder

Längst müssen Heizkörper in modernen Bädern nicht mehr nur für wohlige Raumtemperaturen sorgen – gefragt sind heute vor allem funktionale Heizlösungen, mit denen sich auch Handtücher trocknen und auf Wohlfühltemperatur anwärmen lassen. Der Designheizkörper Line Pro bietet dank oberhalb angebrachter, verchromter Handtuchhaken ausreichend Platz für bis zu vier Handtücher. Da die Rückseite frei bleibt, kann die Heizungswärme weiterhin uneingeschränkt abgegeben werden. Mit der optionalen Antikorrosionsschutzschicht wird der Designheizkörper optimal vor eindringender Feuchtigkeit sowie Spritzwasser geschützt und kann somit problemlos in der Nähe von Dusche, Wanne oder Waschtisch angebracht werden. Der Heizkörper im zeitlos geradlinigen Design ist in den Maßen 600 x 1215 mm sowie 600 x 1775 mm und den Farbvarianten Weiß und feinstrukturiertem Graphit-Schwarz erhältlich – hier findet sich für jeden Kundengeschmack und Badezimmergrundriss eine passende Heizlösung, die neben einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis auch höchste Ansprüche an Nutzungskomfort und Funktionalität erfüllt.

Kompaktventil für vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Als stilvolle Einheit zum Designheizkörper präsentiert sich das neue Kompaktventil: Die Anschlussgarnitur wird durch eine farblich angepasste Designblende in Chrom, Weiß oder der Trendfarbe Schwarz-Matt verdeckt – so ergibt sich ein ästhetischer Look wie aus einem Guss. Nicht nur optisch, auch funktional ist das Ventil ein echtes Allround-Talent: Ganz gleich, ob die Heizungsrohre aus dem Boden oder der Wand kommen – das Kompaktventil ist universell einsetzbar und bietet dank wechselbarer Ventil-Schraubeinsätze flexible Anschlussmöglichkeiten. So können Vorlauf und Thermostatkopf wahlweise von links auf rechts getauscht werden – ganz so, wie es die jeweilige Badsituation erfordert. Nicht verwendete Anschlüsse werden mit einem Stopfen verschlossen. Wie alle HSK Ventile ist auch das Kompaktventil mit Designblende für den hydraulischen Abgleich voreinstellbar.

Umweltfreundlich und effizient heizen mit Fernregler

Optional kann der Designheizkörper Line Pro mit dem Heizstab 4 ergänzt werden. Mithilfe des im Set enthaltenen Fernreglers lassen sich Einstellungen wie die Festlegung der Höchsttemperatur sowie ein individuell programmierbares Tages- und Wochenprogramm steuern. So wird ein effizientes Heizen ganz nach den Bedürfnissen des Kunden ermöglicht. Umweltfreundlicher Pluspunkt: Der Heizstab 4 mit Fernregler trägt zur verbesserten Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit von Heizkörpern bei, welches die europäische Ökodesign-Richtline bestätigt. Erhältlich in Weiß und Schwarz-Matt harmoniert der Heizstab ideal mit dem Designheizkörper Line Pro und erzeugt mit einem Look wie aus einem Guss.