Eine wesentliche Voraussetzung für einen einwandfreien wirtschaftlichen Betrieb auch von Heizungsanlagen, die an ein Wärmenetz angeschlossen sind, ist eine Einregulierung der einzelnen Heizstränge. Dafür eignen sich die Kombi-F V6000-Ventilmodelle mit ihren Funktionen Absperren, Voreinstellen und Messen. Passend für den Einsatz in Wärmenetzen ist V6000 in den Anschlussgrößen DN25 bis DN400 verfügbar. Bild: Resideo

Besonders in urbanen oder dicht besiedelten ländlichen Gebieten kann der Anschluss an ein mit erneuerbaren Energien betriebenes Wärmenetz eine umweltfreundliche Alternative zu individuellen Heizlösungen mit Öl und Gas darstellen. Vor allem auch durch das novellierte Gebäudeenergiegesetz rückt diese Option verstärkt in den Fokus. Um die Heizungsanlage bei der Übergabe von der Nah- oder Fernwärme hydraulisch einzuregulieren, bietet das bestehende Resideo Sortiment schon lange entsprechende Strangarmaturen auch mit Flanschanschluss. Nun ergänzt der Hersteller weitere Flanscharmaturen, die bei verschiedenen Anwendungen für den Anschluss und einen effizienten, sicheren Betrieb von Wärmenetzen notwendig sein können – von der Absperrklappe über den Rückflussverhinderer bis hin zum Schmutzfänger.

Langfristig sieht das novellierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, dass sowohl im Neubau als auch in Bestandsgebäuden mindestens 65 Prozent des Energieeinsatzes zur Gebäudebeheizung regenerativ erzeugt werden. Eng verzahnt mit den Umstellungsfristen müssen Städte und Kommunen einen verbindlichen Wärmeplan erstellen und alle Wärmenetze bis 2045 mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme betreiben. Vor diesem Hintergrund können Wärmenetze als klimafreundliche Heizoption an Bedeutung gewinnen. Im Installationsalltag spielt dabei die effiziente Übergabe an die Heizungsanlage im Gebäude eine wichtige Rolle.

Hydraulischer Abgleich bei der Übergabe von Nah- und Fernwärme

Gleich, ob Radiatoren, Flächenheizung oder Gebläsekonvektoren, Wohn- oder Nichtwohngebäude: Ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Betrieb von Heiz- und Kühlanlagen ist der hydraulische Abgleich – selbstverständlich auch bei Systemen, die an ein Wärmenetz angeschlossen sind. Speziell für die großen Nennweiten von Wärmenetzen stehen im Strangarmaturen-Portfolio von Resideo auch Varianten mit Flanschanschluss zur Verfügung: Das Strangregulier- und Absperrventil Kombi-F V6000 eignet sich für einen statischen Abgleich. Einen einfachen dynamischen Abgleich ermöglicht das Kombi-Auto V7000. Als Differenzdruck-Regelventil hält es den Differenzdruck an den Verbrauchern auch unter sich ändernden Durchflussbedingungen und somit auch in Teillastzuständen auf einem konstanten, voreingestellten Wert. Für den Abgleich und die Temperaturregelung von Gebläsekonvektoren, Klimageräten, Kühldecken und Einrohr-Heizungsanlagen kommt vor allem das druckunabhängige Regelventil Kombi-QM V5006, das einen Durchflussregler und einen Vollhub-Temperaturregler vereint, zum Einsatz.

Um weitere für den Anschluss an ein Wärmenetz benötigten Armaturen aus einer Hand abzudecken, hat Resideo nun mit den Serien V6001 (Absperrklappen), V6002 (Rückflussverhinderer) und V6003 (Schmutzfänger) weitere Flansch-Armaturen ergänzt.

Kompakte Absperrklappe mit Flanschanschluss

Die Resideo Braukmann Absperrklappe V6001 dient in HLK-Anlagen hauptsächlich dazu, das Versorgungssystem oder Teilbereiche davon abzusperren. Ausgestattet mit dem VMM-Stellantrieb lässt sie sich z. B. über eine Gebäudeleittechnik zum Absperren und Drosseln von Heiz- und Kühlwasser verwenden. Im Vergleich zu anderen Lösungen wie Absperrschieber, Kugelhähnen oder Absperrventilen ist die V6001 kompakt und einfacher aufgebaut, sodass sie auch bei beengten Platzverhältnissen installiert werden kann und sich leicht bedienen lässt. Die Absperrklappe V6001 ist in den Größen DN25 bis DN300 erhältlich.

Zuverlässiger Rückflussverhinderer für Systemsicherheit und Langlebigkeit

Die nach EN 12266 geprüften, robusten Rückflussverhinderer der Serie V6002 werden in Heiz- und Klimasystemen (HVAC) zur Verhinderung des Rückdrückens, Rückfließens und Rücksaugens von Heiz- oder Kühlwasser eingesetzt. Sie sind in den Nennweiten DN40 bis DN200 verfügbar und können sowohl senk- als auch waagrecht installiert werden. Ausgelegt für die Druckstufe PN16 und einsetzbar für Temperaturen von -10°C bis 150°C eignet sich der Rückflussverhinderer für vielfältige Anwendungen.

Schmutzfänger mit Flanschanschluss zur Reinhaltung des Wassers

Der Schmutzfänger der Serie V6003 ist dafür konzipiert, das HLK-System frei von Fremdkörpern zu halten: Sein Siebeinsatz aus Edelstahl hat je nach Anschlussgröße eine Maschenweite von 0,8 mm bis 2 mm. Damit trägt der Schmutzfänger dazu bei, Ventile, Pumpen sowie Wärmetauscher vor Verschmutzungen zu schützen und so Schäden oder Ausfälle zu vermeiden. Er kann sowohl in senkrechter als auch in waagrechter Position eingebaut werden und ist in den Nennweiten DN15 bis DN250 mit der Druckstufe PN16 verfügbar.

Anwendungsbeispiel: Rücklauftemperaturbegrenzer mit Volumenstromregelung

Bei der Übergabe aus Wärmenetzen in einzelne Gebäude ermöglicht das druckunabhängige Regelventil Kombi-QM V5006, ausgerüstet mit einem elektrischen Stellantrieb die Konstanthaltung des Differenzdrucks auf der Gebäudeseite (sekundär). Weiterhin, in Verbindung mit einem Regelgerät, kann es die jeweils notwendige Vorlauftemperatur ausregeln und ergänzend ggf. die Begrenzung der Rücklautemperatur vornehmen. Vor und nach der Pumpe werden Absperrklappen V6001 eingebaut, um im Bedarfsfall die Pumpe ohne Anlagenentleerung austauschen zu können. Flansch-Schmutzfänger schützen das System vor Schäden durch Verschmutzung.

Anwendungsbeispiel: Anlagen mit mehreren Steigsträngen und voreinstellbaren Thermostatventilen

Wenn mehrere Gebäude zentral über ein Wärmenetz versorgt werden sollen, lässt sich auch im Bestand ein hydraulischer Abgleich ohne hohen Berechnungsaufwand durchführen: Mit einem Differenzdruck-Regelventil V7000 im Strang und einem Absperrventil V6001 werden aus einer großen Anlage mehrere kleine Anlagen. In dieser kleinen Anlage gleicht das Differenzdruck-Regelventil den variabel anstehenden Differenzdruck automatisch aus und stellt somit einen hydraulischen Abgleich her. Da insbesondere in Bestandsanlagen, das Heizwasser einen gewissen Verschmutzungsgrad aufweist, kommen zum Schutz des Systems zusätzlich Schmutzfänger V6002 zum Einsatz.