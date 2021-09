Pressemeldung

Vom 5. bis 6. Oktober 2021 tagt der Fachkongress unabhängiger Heizkostenabrechnungsunternehmen (HeiKo) in Kassel. Auch Flamco nutzt den alle zwei Jahre stattfindenden Branchentreffpunkt, um seine Expertise auf diesem Sektor zu präsentieren und mit den Fachbesuchern ins Gespräch zu kommen. In diesem Jahr stehen Produkte aus dem Bereich Metering im Fokus, insbesondere Flamconnect, womit beispielsweise die Fernwartung oder Verbrauchsmessung per App möglich ist. Der Messestand von Flamco befindet sich in Gang J, Nr. 4-5.

Der Fachkongress HeiKo findet alle zwei Jahre auf dem Gelände der Messe Kassel statt. Die Besucher erwartet eine Kombination aus Vorträgen und Seminaren von Branchenexperten mit einem Angebot verschiedener Aussteller, die ihre Produktinnovationen zeigen und erklären. Auch Flamco beteiligt sich wie bereits in der Vergangenheit mit einem Messestand.

Verbrauch und Kosten im Blick

Die Digitalisierung ist längst auch bei Heizungs- und Kühlsystemen ein Thema. Flamco hat die sich verändernden Ansprüche sowohl der Verbraucher als auch der Anwender erkannt und bedient sie mit Flamconnect. Der Service mit App-Verknüpfung erleichtert Gebäudebesitzern, Installateuren und Servicetechnikern die Inbetriebnahme sowie die Nutzung und Instandhaltung der Anlagentechnik. Zudem bietet die App mit dem Messdienst Flamconnect Metering die Möglichkeit, den Energieverbrauch zu überwachen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Somit bleiben die Kosten für Mieter transparent. Vermieter profitieren ihrerseits von einer detaillierten Übersicht über den Energieverbrauch in einzelnen Räumen sowie von einem umfassenden Rechnungsservice. Auch eine Beratung der Mieter zu ihrem Energieverbrauch ist mit Flamconnect Metering möglich. Somit bietet die Lösung optimalen Support.

Auf dem Fachkongress HeiKo 2021 ist Flamco an folgendem Stand zu finden: Messe Kassel, Gang J, Nr. 4-5.

Weitere Infos zum Produkt: bit.ly/flamconnect_produktvideo

Weitere Infos zur Veranstaltung: heiko-kongress.de/