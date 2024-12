Seit April 2021 bildet Flamco gemeinsam mit den Schwesterunternehmen Meibes System-Technik und Simplex Armaturen & Systeme unter der Dachmarke Flamco eine Einheit. Ab dem 01. Januar 2025 wird die Flamco GmbH unter einer neuen Firmierung auftreten: Während die Dachmarke zu Aalberts hfc GmbH wird, werden sich mit diesem Schritt auch die Firmierungen der Schwesterunternehmen ändern.

Die Flamco GmbH als Teil der niederländischen Aalberts N. V. entwickelt sich weiter zu einem umfassenden Anbieter von Systemlösungen in der Gebäudetechnik und wird ab 2025 unter dem Namen Aalberts hfc GmbH auftreten. „Mit dieser Namensänderung unterstreichen wir deutlich unsere Zugehörigkeit zu Aalberts hfc. Gleichzeitig bleiben wir unseren bewährten, hochwertigen Produkten und Dienstleistungen treu, die Effizienz, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit fördern”, so Christian Kruse, Geschäftsführer DACH der Flamco GmbH. Er betont außerdem: „Der Schlüssel zu unserem Erfolg sind unsere Mitarbeiter, die seit vielen Jahren engagiert und mit Leidenschaft für unser Unternehmen arbeiten, wobei einige von ihnen sogar seit den Anfängen dabei sind. Darauf sind wir besonders stolz.“

Mit dem Eintrag in das Handelsregister am 01. Januar 2025 erfolgt die offizielle Umbenennung. Ansprechpartner, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie Bankverbindungen und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bleiben dabei unverändert.

Bewährte Produkteigenschaften und Dienstleistungen bleiben erhalten

Als Teil von Aalberts hydronic flow control (hfc) zählt Flamco weltweit zu den führenden Anbietern innovativer Technologien für Heiz- und Kühlsysteme. Gemeinsam mit der Marke Comap blickt Aalberts hfc auf eine lange Tradition fortschrittlicher Lösungen zurück. Flamco hat sich im deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten als Experte etabliert und umfasst die Produktlinien von Meibes und Simplex. Comap hingegen ist seit 1921 in anderen EU-Ländern für seine Expertise in der Regelungs-, Emitter- und Komforttechnik bekannt. Gemeinsam bieten Flamco und Comap umfassende Lösungen für alle Phasen des Lebenszyklus von Heiz-, Kühl- und Trinkwasserinstallationen in privaten Wohnhäusern, Mehrfamilienhäusern sowie in gewerblichen Gebäuden.

„Deutschland ist für uns ein Schlüsselmarkt, da hier besonders hohe Ansprüche an Energieeffizienz und technische Qualität gestellt werden. Die Umstrukturierung ermöglicht es uns, gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden in Deutschland einzugehen und unsere Marktpräsenz weiter auszubauen. Für die Markenkommunikation werden wir neben der Namensänderung weiterhin auf die bewährten Marken Flamco und Comap setzen“, hebt Christian Kruse hervor.

Aalberts hfc deckt von der Energiequelle bis zur Verteilung und Abgabe ein umfassendes Spektrum modernster Gebäudetechnik ab und stellt damit sicher, dass sämtliche Komponenten ideal ineinandergreifen. „Mit der Umfirmierung bleiben die vertrauten Produktmarken weiterhin bestehen und bieten wie gewohnt Qualität und Zuverlässigkeit“, fasst er zusammen.