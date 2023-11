Das für 2023 anvisierte Ziel des Branchenverbandes von 350.000 neu installierten Wärmepumpen in Deutschland dürfte erreicht, wenn nicht sogar übertroffen werden. Doch damit die Wärmepumpen, insbesondere bei Bestandsgebäuden, einen hohen Wirkungsgrad erzielen, ist es mit dem Austausch der Energiequelle nicht getan. Vielmehr ist das Gesamtsystem zu optimieren. Aalberts hydronic flow control mit seinen beiden Hauptmarken Flamco und Comap hat dafür passende Produkte im Sortiment.

„Bei der Installation einer Wärmepumpe muss die gesamte Anlage berücksichtigt werden: Quelle, Wärmepumpe, Verteilung und Wärmeabgabe. So müssen alle Anlagenteile nahtlos ineinandergreifen, um ein robustes und zuverlässiges System zu gewährleisten, das nicht nur höchst effizient funktioniert, sondern auch für mehr Komfort und Energieeinsparungen sorgt“, weiß Martin Wittig, Produktmanager bei Flamco.

Schlammabscheider, Pumpengruppen, Entgaser & Co.

So stellt beispielsweise der höhere Durchfluss in Niedrigtemperatursystemen, wie sie bei Wärmepumpen-Nutzung vorliegen, eine Herausforderung dar. Kommt es hier zu Lufteinschlüssen, verursachen diese schneller Korrosion oder die Bildung eines Biofilms und die Effizienz sinkt bis hin zum potenziellen Ausfall. Martin Wittig sagt: „Zu unseren Top-3-Produkten für den Einsatz in Wärmepumpen-Anlagen gehört die MeiFlow Top S Pumpengruppe, welche die genaue Einstellung des erforderlichen Durchflusses gewährleistet. Hinzu kommen der XStream Schlammabscheider und unser VacuStream Entgaser, der speziell für Niedrigtemperatursysteme konzipiert ist.“ Herkömmliche Luftabscheider können in Niedrigtemperaturnetzwerken nicht effektiv angewandt werden, da eine Temperaturerhöhung negative Auswirkungen auf die Anlagengesamteffizienz hätte. Für solche Systeme empfiehlt sich deswegen die Vakuumentgasung. Der VacuStream von Flamco entgast das Anlagenwasser nach festen Zyklen. Dabei ist er äußerst kompakt sowie geräuscharm, und damit ideal geeignet für kleinere Systeme (bis 500 l).

Ein Partner für alle Komplementärprodukte

Das Produktspektrum für Wärmepumpen-Anlagen von Aalberts hydronic flow control erstreckt sich ferner über Ausdehnungsgefäße, Druckhalteassistenten, Strangregulier- und Sicherheitsventile, Wärmespeicher, Energieverbrauchszähler bis hin zu diversen Verteiler-, Verlege- und Steuerungssystemen für die Flächentemperierung. „Wir bieten Produkte für alle Arten von Immobilien – ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder großes Gewerbeobjekt“, sagt Martin Wittig. Er schließt: „Mit unseren ergänzenden Komponenten können Gebäudeeigentümer die Lebensdauer ihrer Anlage verlängern, ihre Effizienz steigern und ihren Energieverbrauch senken – also einfach das Beste aus der Wärmepumpe rausholen.“

Einen Überblick über das gesamte Sortiment für den Einsatz in Wärmepumpen-Anlagen finden Interessierte in einer Info-Broschüre. Sie kann abgerufen werden unter: flamco.aalberts-hfc.com/de/pageid/landingpage-heatpumps