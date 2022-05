Flamco sucht Training Manager / Schulungsleiter (m/w/d) DACH

Dann passen Sie perfekt zu uns! Wir sind voller Energie, haben eine Menge Ideen und den Ehrgeiz, gemeinsam Aufgaben zu meistern. Bei uns erwartet Sie ein angenehmes Betriebsklima, ein motiviertes Team sowie viel Spaß bei der Arbeit.

Aalberts NV ist börsennotiert und mit 16.000 Mitarbeitern an 200 Standorten in mehr als 30 Ländern tätig. Aalberts hyd-ronic flow control, kurz Aalberts-hfc, ist Teil von Aalberts NV. und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschäfte sei-ner Kunden zu bereichern sowie den reibungslosen Betrieb von Heiz- und Kühlanlagen sicherzustellen. Von der Wärme-quelle über die Wärmeabgabe bis hin zur Wärmeverteilung deckt Hydronic Flow Control ein breites Spektrum innovati-ver und energieeffizienter Gebäudetechnik ab. Die Produktbereiche Flamco als auch Comap agieren unter dem Namen Aalberts-hfc als Gruppe innerhalb von Aalberts NV. Die unter Aalberts- hfc geführte Gruppe mit Hauptsitz in Almere, NL entwickelt, produziert und vertreibt in mehr als 70 Ländern hochwertige und innovative Produkte für Heizung, Lüftung und Klima. Mit 60 Jahren Erfahrung und rund 1.800 Mitarbeitern weltweit gehört Aalberts-hfc zu den Top Firmen in der Branche.

Wir bauen unsere Marktposition weiter aus und freuen uns, wenn Sie uns dabei engagiert unterstützen.

Wir suchen ab sofort einen

Training Manager / Schulungsleiter (m/w/d) DACH

Ihre Aufgaben

Sie konzipieren maßgeschneiderte Trainingsmaßnahmen für Vertriebs- und Servicemitarbeiter sowie Kunden und sind für deren Umsetzung in der DACH Region verantwortlich

Sie vermitteln marktrelevantes technisches Wissen über unsere Produkte und schulen Vertriebsstrategien

Sie wenden dafür innovative, digitale Trainingsmethoden des Lernens und der Wissensvermittlung an

Ihre Tätigkeit umfasst zudem den Aufbau und die Pflege eines Wissensmanagement-Pools zur zielgerichteten Vermittlung von technischem Produkt-Knowhow

Sie sind verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von Trainingsstandards in enger Zusammenarbeit mit Ihren internationalen Kollegenteam

Ihr Team besteht aus 2 weiteren Trainern in Frankreich und der Niederlande, gemeinsam arbeiten Sie an der stetigen Weiterentwicklung der Trainingsmaßnahmen, bringen neue Ideen und Innovationen ein und setzen diese gemeinsam im Team um.

Ihr Profil

Sie sind eine kommunikative und dynamische Persönlichkeit, proaktiv und bringen Begeisterung für energieeffiziente Produkte aus dem Bereich der Gebäudetechnik mit

Sie sind ein charismatischer und kommunikationsstarker Netzwerker, der seine Kunden und Kollegen mit seiner optimistischen Persönlichkeit begeistert und motiviert

Eine selbstständige und kreative Arbeitsweise zeichnet Sie aus

Sie haben fundierte Kenntnisse in Trainingsmethoden und Didaktik

Sie bringen gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit

Sie verfügen über ein Studium einer technischen Fachrichtung bzw. alternativ themenverwandte Ausbildung, sowie mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

Ihre Reisebereitschaft erfolgt in eigener Planung, für Kunden- und Mitarbeiterschulungen vor Ort

Individuell und erfolgsorientiert - Auf Sie wartet:

Ein herausforderndes Aufgabenfeld mit großem Gestaltungsrahmen und hoher Verantwortung

Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Ein attraktives Vergütungspaket mit umfangreichen Sozialleistungen und Altersvorsorge

Ein Firmen-Pkw, auch zur privaten Nutzung

Aktive Förderung in Ihrer persönlichen Entwicklung

Eine intensive Einarbeitung in das neue Aufgabengebiet

Ein Unternehmen, das Ihr Engagement und Ihre Leistungen zu schätzen weiß

30 Tage Jahresurlaub

Teamevents für ein starkes Miteinander

Das ist genau Ihr Ding? Dann zögern Sie nicht und bewerben sich doch gleich bei uns!

Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Foto, Zeugnissen, sowie Angaben zum Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung, ausschließlich in elektronischer Form unter bewerbung@flamcogroup.com. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 034292/713 5010 zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.flamcogroup.com.

Flamco GmbH

Steinbrink 9, 42555 Velbert

Personalabteilung – Frau Lachmann

Tel: +49 34292 / 7135010

bewerbung(at)flamcogroup.com