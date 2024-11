Flamco als Teil der Aalberts hydronic flow control (hfc) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Heiz- und Kühltechnologien. Mit seinen Kernmarken Flamco und Comap blickt Aalberts hfc auf eine lange Innovationsgeschichte zurück. Wir liefern qualitativ hoch-wertige Produkte und Dienstleistungen, die Effizienz, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit gewährleisten. Von der Energiequelle über die Energieverteilung bis hin zur Energieabgabe decken wir ein breites Spektrum innovativer Gebäudetechnik ab. Unsere Lösungen werden in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden auf der ganzen Welt eingesetzt. Mit über 60 Jahren Erfahrung und rund 1.800 Mitarbeitern weltweit gehört Aalberts-hfc zu den Top Firmen in der Branche. In der Aalberts-Gruppe verfolgen wir die Philosophie „winning with people“. Durch Zusammenarbeit, Unternehmergeist und unser Engagement erzielen wir nachhaltige und großartige Ergebnisse.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Sales Manager (m/w/d) im Außendienst Schwerpunkt Berlin/Brandenburg

Ihre Aufgaben

Kompetente und freundliche Betreuung unserer Kunden im SHK-Fachgroßhandel, in Planungsbüros und mit besonderem Fokus auf das Fachhandwerk, um die Produktnachfrage langfristig zu steigern und nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen

Selbstständige Organisation und Planung von Terminen und Kundenbesuchen

Weiterentwicklung des Verkaufsgebietes durch Akquise von Neukunden

Durchführung von Produktpräsentationen und Schulungen

Pflege von Kundendaten im CRM-System

Stärkung und Positionierung der Vertriebsmarke

Markt- und Wettbewerbsanalyse

Organisation und Durchführung von Messen, Schulungen sowie kundenbindenden Maßnahmen (z.B. Werksfahrten oder sonstige Events)

Enge Zusammenarbeit mit dem Vertriebsinnendienst und anderen Abteilungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Verkaufsprozesses

Ihr Profil

Berufserfahrung im Vertrieb, idealerweise im Außendienst

Auch motivierte und lernwillige Branchen-Quereinsteiger haben bei uns beste Chancen im Vertrieb, durch unser gelebtes Share & Learn Programm, die intensive Einarbeitung und der Teamspirit im Unternehmen

Technische oder kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Von Vorteil wären Kontakte zu Installateuren und Haustechnik-Planern

Verkaufsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägter Kundenorientierung und Verhandlungsgeschick

Hohe Eigenmotivation und Zielorientierung sowie die Fähigkeit, eigenständig und strukturiert zu arbeiten

Reisebereitschaft im Vertriebsgebiet und Flexibilität

Gute EDV-Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen

Gültiger Führerschein der Klasse B

Wohnhaft im Vertriebsgebiet

Ihre Vorteile:

Verantwortungsvolles und spannendes Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung

Gestaltungsspielraum und flache Hierarchien

Fachgerechte Einarbeitung, wertschätzendes Miteinander und kurze Entscheidungswege

Attraktives Vergütungspaket

Ein neutraler PKW zur privaten Nutzung sowie Home-Office Ausstattung

Vermögenswirksame Leistungen, Betriebliche Altersvorsorge und 30 Tage Urlaub

E-Bike Leasing

Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Teamevents für ein starkes Miteinander

Das klingt gut? Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich doch gleich bei uns!

Wir freuen uns auf Sie und Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Zeugnissen, Foto, sowie Angaben zum Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen, ausschließlich in elektronischer Form, an bewerbung(at)aalberts-hfc.com. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 034292/713 5010 zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter flamco.aalberts-hfc.com/de.

Flamco GmbH

Steinbrink 7, 42555 Velbert

Personalabteilung – Sandra Lachmann

Tel: +49 34292 713 5010

bewerbung(at)aalberts-hfc.com