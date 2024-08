Mit seinen Kernmarken Flamco und Comap blickt Aalberts HFC auf eine lange Innovationsgeschichte zurück. Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die Effizienz, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit gewährleisten. Von der Energiequelle über die Energieverteilung bis hin zur Energieabgabe decken wir ein breites Spektrum innovativer Gebäudetechnik ab. Unsere Lösungen werden in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden auf der ganzen Welt eingesetzt. Mit über 60 Jahren Erfahrung und rund 1.800 Mitarbeitern weltweit gehört Aalberts-HFC zu den Top Firmen in der Branche. In der Aalberts-Gruppe verfolgen wir die Philosophie „winning with people“. Durch Zusammenarbeit, Unternehmergeist und unser Engagement erzielen wir nachhaltige und großartige Ergebnisse.

Positionsübersicht:

Aalberts Hydronic Flow Control sucht einen erfahrenen Marketing-Supervisor für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Diese Rolle ist von entscheidender Bedeutung, um unsere Marketingaktivitäten voranzutreiben, die Sichtbarkeit unserer Marke zu erhöhen und qualitativ hochwertige Leads zu generieren. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung unseres Ziels, unseren Kunden in der DACH-Region innovative Systemlösungen zu liefern.

Standort:

Velbert bei Düsseldorf oder Almere (Niederlande)

Ihre Aufgaben:

MarCom, Digitales Marketing und Branding : Entwicklung und Umsetzung von MarCom-Strategien, Verwaltung von Online- und Offline-Kampagnen und Gewährleistung eines konsistenten Brandings in der gesamten DACH-Region.

: Entwicklung und Umsetzung von MarCom-Strategien, Verwaltung von Online- und Offline-Kampagnen und Gewährleistung eines konsistenten Brandings in der gesamten DACH-Region. Strategische Planung und OKRs : Verwalten des MarCom-Budgets, Festlegen vierteljährlicher Ziele und Abstimmen strategischer Pläne mit dem DACH-Vertriebsteam und dem zentralen Marketing.

: Verwalten des MarCom-Budgets, Festlegen vierteljährlicher Ziele und Abstimmen strategischer Pläne mit dem DACH-Vertriebsteam und dem zentralen Marketing. Marketing-Kampagnen und Lead-Generierung: Fördern Sie das Wachstum durch gezielte Kampagnen, Veranstaltungen und Messen und optimieren Sie die Leadpflege mit Marketo.

Fördern Sie das Wachstum durch gezielte Kampagnen, Veranstaltungen und Messen und optimieren Sie die Leadpflege mit Marketo. Einbindung von Installateuren und Großhändlern : Aktivierung und Einbeziehung von Installateuren und Großhändlern, Organisation von Veranstaltungen und Entwicklung eines Markenbotschafterprogramms.

: Aktivierung und Einbeziehung von Installateuren und Großhändlern, Organisation von Veranstaltungen und Entwicklung eines Markenbotschafterprogramms. Veranstaltungs- und Messemanagement: Planung und Durchführung von Messen und Veranstaltungen, um den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern und neue Kunden zu gewinnen.

Planung und Durchführung von Messen und Veranstaltungen, um den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern und neue Kunden zu gewinnen. Inhalte und Öffentlichkeitsarbeit: Verwaltung lokaler Inhalte für Websites, Newsletter und Pressearbeit sowie Überwachung eines Inhaltskalenders einschließlich sozialer Medien.

Verwaltung lokaler Inhalte für Websites, Newsletter und Pressearbeit sowie Überwachung eines Inhaltskalenders einschließlich sozialer Medien. Zusammenarbeit und Koordinierung: Koordinieren Sie sich mit internen Teams und externen Partnern, um die erfolgreiche Durchführung des Marketings sicherzustellen.

Koordinieren Sie sich mit internen Teams und externen Partnern, um die erfolgreiche Durchführung des Marketings sicherzustellen. Budget- und Projektverwaltung: Überwachen Sie das MarCom-Budget und entwickeln Sie neue Marketinginitiativen, um das Marktwachstum zu fördern.

Überwachen Sie das MarCom-Budget und entwickeln Sie neue Marketinginitiativen, um das Marktwachstum zu fördern. Produkteinführung und Verkaufsförderung: Führen Sie Produkteinführungen und Werbeaktionen durch und optimieren Sie vertriebsunterstützende Tools.

Ihr Profil:

Erfahrung: Mehr als 7 Jahre Berufserfahrung im Bereich Marketing (DACH-Region), mit Erfahrung in digitalen/offline Strategien, MarCom und Lead-Generierung.

Mehr als 7 Jahre Berufserfahrung im Bereich Marketing (DACH-Region), mit Erfahrung in digitalen/offline Strategien, MarCom und Lead-Generierung. Strategische und analytische Fähigkeiten : Stark in strategischer Planung und Analyse zur Optimierung von Marketingmaßnahmen.

: Stark in strategischer Planung und Analyse zur Optimierung von Marketingmaßnahmen. Kommunikation: Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, mit Erfahrung im Umgang mit Stakeholdern.

Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, mit Erfahrung im Umgang mit Stakeholdern. Branchenkenntnisse: Eingehende Kenntnis des DACH-Marktes und Erfahrung mit Installateur-/Großhändlernetzen.

Eingehende Kenntnis des DACH-Marktes und Erfahrung mit Installateur-/Großhändlernetzen. Kenntnisse: Kenntnisse im Umgang mit Design-Tools wie InDesign und Photoshop sind erforderlich. Vorzugsweise auch Kenntnisse in Marketing-Automatisierungstools (z. B. Marketo) und CRM-Systemen.

Kenntnisse im Umgang mit Design-Tools wie InDesign und Photoshop sind erforderlich. Vorzugsweise auch Kenntnisse in Marketing-Automatisierungstools (z. B. Marketo) und CRM-Systemen. Führungsqualitäten und Projektmanagement: Starke Führungs- und Projektmanagement-fähigkeiten in einem schnelllebigen Umfeld.

Starke Führungs- und Projektmanagement-fähigkeiten in einem schnelllebigen Umfeld. Kreatives und innovatives Denken: Fähigkeit, innovative Marketingkampagnen zu entwickeln, die bei der Zielgruppe Anklang finden.

Fähigkeit, innovative Marketingkampagnen zu entwickeln, die bei der Zielgruppe Anklang finden. Kundenorientierter Ansatz: Tiefes Verständnis der Kundenbedürfnisse und wirksame Strategien zur Kundenbindung.

Tiefes Verständnis der Kundenbedürfnisse und wirksame Strategien zur Kundenbindung. Reisebereitschaft ca. 5 Tage im Monat

Wir bieten:

Individuelles Onboarding in einem freundlichen Team

in einem freundlichen Team Ein vielfältiges Aufgabenspektrum in einem internationalen Team

in einem internationalen Team flexible Arbeitszeiten sowie mobiles Arbeiten (2 Tage pro Woche)

sowie (2 Tage pro Woche) Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub

Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Firmenfeste, Teamevents und Aktionstage

Job-Bike-Leasing

Wenn Sie ein strategischer Denker mit einer praktischen Herangehensweise sind und mit Leidenschaft den Marketingerfolg in der DACH-Region vorantreiben wollen, bewerben Sie sich jetzt und kommen Sie zu uns.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 034292/713 5010 zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.flamco.aalberts-hfc.com/de.

Flamco GmbH

Steinbrink 7, 42555 Velbert

Personalabteilung – Sandra Lachmann

Tel: +49 34292 713 5010

bewerbung(at)aalberts-hfc.com