Die seit mehr als 30 Jahren bewährten Simplex KFE-Hähne von Flamco können mehr als nur füllen und entleeren: Sie verfügen über viele technische Details, welche den Anschluss flexibel, die Installation und Bedienung einfach sowie die Verwendung effektiv machen. So kann das Wasser aus Kesseln oder Speichern jeder Größe bis zu 50 % schneller abgelassen werden als mit vergleichbaren Hähnen.

Ihre Effizienz haben die Simplex KFE-Hähne ihrer großen Kugeldurchlassöffnung zu verdanken. Diese sorgt nicht nur für ein zeitsparendes Befüllen und Entleeren von Kesseln, sondern erlaubt auch beim Spülen mehr Durchfluss, was den Vorgang ebenfalls zügiger und zudem zuverlässiger macht. „Das ist insbesondere bei Systemen mit Wärmepumpe von großem Vorteil, bei denen solche Spülvorgänge zum Entfernen von Lufteinschlüssen und Verschmutzungen zur regelmäßigen Wartung gehören“, sagt Hubert Sonntag, Produktmanager bei Aalberts hydronic flow control. Die hartverchromte Kugel ist in Teflon gelagert. Das gewährleistet eine lange Funktionstüchtigkeit, sodass die Hähne auch nach vielen Jahren noch problemfrei bedienbar sind.

Weil eine leichte Bedienung einfach sicher ist

Doch die Effizienz ist nicht der einzige Pluspunkt der Simplex KFE-Hähne: „Sehr praktisch und vor allem sicher ist auch die millionenfach bewährte Einschneiddichtung“, erklärt Produktmanager Hubert Sonntag. „Dadurch wird der KFE-Hahn ganz einfach per Hand eingedreht und ist sofort dicht – ohne zusätzliches Dichtmaterial.“ Die exakte axiale Position ist mit der Kontermutter sehr leicht zu fixieren.

Der Flügelgriff kann werkzeuglos abgenommen und eine Blindklappe mit dem Edelstahlbügel einfach über die Öffnung geschwenkt werden. In der Blindklappe befindet sich eine versteckte Betätigung, die einerseits der Bedienung des Ventils dient und es andererseits vandalismussicher macht. Die Pfeile an der Kappe zeigen in diesem Fall die Ventilstellung an, ob der KFE-Kugelhahn offen oder geschlossen ist. Auf diese Weise können die Simplex KFE-Hähne auch in öffentlichen Bereichen wie Schulen und Verwaltungsgebäuden bedenkenfrei eingesetzt werden.

Maximale Flexibilität

Die Simplex KFE-Hähne bieten darüber hinaus maximale Flexibilität beim Einbau. So hat Flamco unterschiedliche Varianten im Programm, zu denen eine Langversion, Ausführungen mit Innengewinde sowie solche für die Eck- oder Durchgangsmontage gehören. Ob nah an der Wand oder am Boden – das stellt damit sowohl bei der Installation als auch beim Bedienen im Betrieb kein Problem dar.

Zudem gibt es Kugelhähne für verschiedene Einsatzbereiche. Diese lassen sich an der Farbgebung des Flügelgriffs unterscheiden: Rot für Heizungs- und Kühlanlagen mit bis zu 50 % Glykolgemisch, Grün für Trinkwasseranlagen (DVGW-zertifiziert) und Orange für thermische Solaranlagen, die mit höheren Temperaturen arbeiten. Die Griffe wurden jüngst in ihrem Design überarbeitet und sind nun noch ergonomischer zu bedienen.