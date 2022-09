Die Neuformierung von Meibes und Simplex als Produktlinien unter dem Dach von Flamco, einer Marke des Unternehmensverbundes Aalberts hydronic flow control, wird ab Herbst auch in den Lagerregalen bemerkbar. Zunächst werden die KFE-Kugelhähne anstatt in den grünen Simplex-Kartons in roten Verpackungen mit Flamco-Branding ausgeliefert. Ein Vorteil der Umstellung: Im Sinne des Umweltschutzes kommen die Boxen ohne Plastik aus.

Künftig werden die Produkte nicht mehr in kleinen Plastiktüten, sondern in umweltfreundlichen Kartons verpackt. „Auf diese Weise reduzieren wir unseren Plastikverbrauch erheblich, was eines der Nachhaltigkeitsziele von Aalberts hydronic flow control ist“, sagt Flamco-Geschäftsführer Thomas Schleep. Bereits seit 2017 gehört Flamco zur Aalberts-Division, gemeinsam mit den Schwesterunternehmen Meibes System-Technik und Simplex Armaturen und Systeme. Im Zuge einer Neuformierung wurde 2019 ein Prozess angestoßen, bei dem Meibes und Simplex ihr Portfolio unter dem Dach von Flamco als Produktlinien aufstellen und seit Frühling 2021 als Teil von Flamco auftreten. Diese Entwicklung wird fortan verstärkt auch in der Außendarstellung vollzogen und sichtbar. Erster Schritt ist die Anpassung der Verpackung von Simplex KFE-Kugelhähnen. „Das bekannte Simplex-Grün bleibt in der Bezeichnung der Produktlinie zwar erhalten, doch das restliche Design wird der Corporate Identity von Flamco angeglichen und somit in Rot gehalten. Das millionenfach bewährte Produkt mit all seinen Qualitäten und Vorteilen bleibt selbstredend unverändert“, so Thomas Schleep. „Für uns ist das der nächste Meilenstein auf dem Weg hin zu einer starken Marke.“

Die Simplex KFE-Kugelhähne werden ab Oktober 2022 in der neuen Verpackung ausgeliefert. Schon jetzt legt Flamco den aktuellen Kartons ein DIN-A-5-Kärtchen mit einer Abbildung der künftigen Verpackung bei, zudem ist auch außen ein rotes Etikett mit einem entsprechenden Hinweis angebracht.