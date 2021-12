Pressemeldung

Um den Druckhalteprozess in geschlossenen Heizungs- und Kühlanlagen zu optimieren, stattet Flamco den neuen Flamcomat G4 serienmäßig mit der Steuerungseinheit Flextronic aus. Diese ist vorbereitet für die Nutzung der Flamconnect Service Toolbelt App (verfügbar für iOS und Android), über welche die Inbetriebnahme und die Bedienung der Anlage unkompliziert durchführbar sind. Auch die Steuerung per Fernzugriff ist damit umsetzbar. Anlagenbetreiber können sich die fortschrittliche Technologie zunutze machen, indem sie mit ihr Betriebs- und Wartungskosten besser im Blick behalten.

Mit dem Einsatz des neu entwickelten Steuerungsmoduls lässt sich der Flamcomat G4 an alle gängigen Gebäudemanagement-Systeme anschließen. Die Anbindung kann über zwei Anschlüsse mit Kommunikationsprotokollen vorgenommen werden, welche die Bereitstellung von Betriebsdaten in Echtzeit ermöglichen. Mittels dieser Daten lassen sich nötige Instandhaltungsarbeiten frühzeitig erkennen und Kosten durch Systemfehler vermeiden. Anlagen- und Gebäudebetreiber sowie Installateure profitieren von einer einfachen Handhabung, denn sowohl die Bedienung als auch die Installation und Wartung des Automaten können unkompliziert per App durchgeführt werden. Der Flamcomat G4 ist zudem kompatibel mit dem Flamconnect Remote Service, sodass sich das gesamte System fernsteuern und -überwachen lässt.

Druckhalten, entgasen, nachspeisen

Mit dem Einbau des Steuerungsmoduls wurden mehrere Prozesse in der Druckhaltung automatisiert. Steigen in Heizungs- und Kühlanlagen aufgrund von Temperaturschwankungen Wasservolumen und Anlagendruck, reguliert der Flamcomat G4 diese zuverlässig durch die automatische Öffnung eines Ablassventils, das Wasser aus dem Anlagenkreislauf abfließen lässt. Bei sinkendem Wasservolumen und Betriebsdruck wird das Wasser mittels einer Pumpe dem Anlagenkreislauf wieder zugeführt. Sinkt der Wasserstand jedoch zu tief, speist der Flamcomat G4 entgastes Wasser nach. Mittels dieser Regulierung kann der Anlagendruck konstant bei etwa +/- 0,2 bar gehalten werden. Auch die Erstbefüllung funktioniert automatisiert. Im Gegensatz zu seinen Vorgängermodellen kann der Flamcomat G4 optional mit einer Temperaturschutzfunktion ausgestattet werden, einem Modul von Sicherheitsschaltern zur Anwendung in einem Heizsystem mit einer Auslegungstemperatur von mehr als 110 °C.

Master-Slave-Konfiguration

Zur Erweiterung der Kapazitäten oder zur Auslegung eines ausfallsicheren Systems lässt sich der neue Druckhalteautomat aus dem Hause Flamco in eine Master-Slave-Konfiguration einbinden. In diesem Modus ermittelt der Master vollautomatisch die Anzahl der aktiven Slaves und die Priorität, in der sie verwendet werden, sodass die Anzahl der Betriebsstunden gleichmäßig auf alle angeschlossenen Einheiten verteilt wird. Slaves übernehmen, wenn der Master Funktionseinschränkungen aufweist oder ganz ausfällt, ohne den Druckhalteprozess zu unterbrechen.