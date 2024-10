Die kompakte Übergabestation Logomini G2 von Flamco bietet eine effiziente Lösung für die Heizungs- und Warmwasserversorgung in Nah- und Fernwärmesystemen. Mit ihrem standardisierten Aufbau und der robusten Isolierung trägt sie zur Reduzierung der Rücklauftemperaturen bei und steigert so die Netzwerkeffizienz. Foto: Flamco

Die Klimaziele der EU und Deutschlands streben eine klimaneutrale Gebäudebewirtschaftung bis 2050 an. Nah- und Fernwärme spielen dabei eine Schlüsselrolle, da etwa 75 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland für Heizung und Warmwasser genutzt werden. Wärmenetze bieten hier eine effiziente Lösung, um Ressourcen zu schonen und ökonomische sowie ökologische Vorteile zu nutzen. Dabei soll bis 2045 ein vollständig fossilfreies Wärmenetz realisiert werden. Um diese Ziele zu erreichen, sind innovative und standardisierte Übergabestationen unerlässlich. Hier setzt Flamco mit der Logomini G2 an – einer kompakten Übergabestation, die speziell für eine effiziente Heizversorgung und Warmwasserbereitung via Nah- und Fernwärme entwickelt wurde. Dabei bietet die neue Produktserie eine flexible, platzsparende Lösung für die Energieverteilung. Auch die bedarfsorientierte Logomini G2 TAB überzeugt mit ihren individuellen Anpassungen für unterschiedliche Projektanforderungen.

„Für eine verantwortungsvolle, sichere, ökologische sowie ökonomische Energieversorgung trägt die Nah- und Fernwärme einen essenziellen Teil bei. Denn durch den Anstieg des Einsatzes erneuerbarer Energien besteht eine immer geringere Abhängigkeit hinsichtlich des Brennstoffbezuges“, betont Gordon Schadwinkel, Head of Product Management bei Flamco. „Auch bei niedrigen primären Vorlauftemperaturen ins Haus gewährleisten die Übergabestationen Logomini G2 und Logomini G2 TAB die ideale Schnittstelle zwischen Verbraucher und Versorger.“

Der Maßstab für Übergabestationen

Die hochmodernen Übergabestationen der Logomini G2-Produktreihe zeichnen sich besonders durch ihren funktionalen und hocheffizienten Aufbau aus. Dabei überzeugen sie durch ihre komplett mechanische sowie hydraulische Vorfertigung. Die interne Verdrahtung gewährleistet eine effiziente Energieübertragung. Während die Logomini G2 durch ihren standardisierten und kompakten Aufbau auffällt sowie als Übergabestation für verschiedene Heizkreisversorgung und Warmwasserbereitung dient, kommt die standardisierte Logomini G2 TAB mit der Möglichkeit der individuellen Ausstattung der Sekundärseite mittels Komplementärprodukten zum Einsatz.

Logomini G2: Die Lösung für Heizungs- und Warmwasserversorgung

Die Logomini G2 ist als standardisiertes Serienprodukt konzipiert und speziell für die indirekte Heizungsversorgung ausgelegt, die eine Trennung zwischen dem primären und sekundären Heizkreis ermöglicht. Je nach Ausführung der Station kann die Warmwasserbereitung entweder über eine primäre oder sekundäre Speicherbeladung erfolgen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, eine bedarfsgerechte Warmwasserbereitung mithilfe eines Plattenwärmetauschers in Form eines Frischwassersystems zu integrieren. Um die Einsatzbarkeit in den verschiedenen Projekten zu erhöhen, wurde außerdem die Standardeinheit der Druckbelastungsgrenze von PN10 und PN16 für fast alle vorliegenden Versionen der Logomini G2 angepasst.

Das robuste und lackierte Stahlgehäuse verfügt über eine innenliegende, passgenaue EPP-Vollisolierung, eine separate Wärmetauscherisolierung und eine zusätzliche Rohrisolierung. In dieser Kombination minimieren die Elemente die Wärmeabstrahlung und fördern so eine Steigerung der Gesamteffizienz des Systems. Dabei sind die Wärmetauscher und Regelventile genau aufeinander ausgelegt und abgestimmt. Während das Sicherheitsventil mit Ablassleitung das System schützt, dient das sichere Platzieren der Elektrokomponenten zum Schutz vor Überhitzung. Weitere Vorteile des Produkts sind die einfache Montage der primärseitigen Temperaturfühler sowie die automatische Entlüftung des Sekundärkreises.

Das Sortiment bietet verschiedene Versionen, die sowohl für Radiatoren als auch für Fußbodenheizungen geeignet sind, und deckt somit unterschiedliche Methoden der Warmwasserbereitung ab. Dazu gehören direkte und indirekte Speicherbeladungen sowie indirekte Trennsysteme mit Plattenwärmetauschern, die eine rein bedarfsorientierte Warmwasserbereitung ermöglichen. „Mit der Einführung der Logomini G2 setzen wir neue Maßstäbe in der Wärmeversorgung. Denn dank der Übergabestation erreichen wir niedrige Rücklauftemperaturen und damit hohe Netzwerkeffizienz“, ergänzt Gordon Schadwinkel.

Logomini G2 TAB: Die flexible und projektindividuelle Systemlösung

Die Logomini G2 TAB bietet eine individuelle Produkt- und Systemlösung, die speziell für die indirekte Versorgung konzipiert ist, wobei eine Trennung zwischen dem primären und sekundären Heizkreis erfolgt. Die projektabhängige Heizungsversorgung im Sekundärkreis kann durch verschiedene Komplementärprodukte realisiert werden, darunter Heizkreisverteiler, Pumpengruppen aus der Produktreihe MeiFlow Top S und weitere Produkte von Flamco.

Auch die Logomini G2 TAB besteht aus einem lackierten Stahlgehäuse, der zum Schutz der integrierten Komponenten dient. Die innenliegende Vollisolierung mit zusätzlich isolierter Rückwand sorgt für eine geringere Wärmeabstrahlung und somit für eine hohe Energieeffizienz. Dabei sind die Wärmetauscher sowie das primäre Regelventil (Kombiventil) genau aufeinander ausgelegt und abgestimmt. Auch hier ist die Montage von primärseitigen Temperaturfühlern schnell und einfach. Durch das Achsmaß der primären sowie sekundären Anschlüsse auf 125 Millimeter ist eine Anwendung weiterer Komplementärprodukte wie beispielsweise die Pumpengruppe problemlos möglich. Die Primär- sowie Sekundär-Anschlüsse sind unten sowie oben platzierbar und sorgen so für eine kundenspezifische Anschlussmöglichkeit der Speicherbeladung. „Da eine optionale Warmwasserbereitung durch Speicherbeladung primär oder sekundär ausgeführt werden kann, ist eine hohe Flexibilität der Station gegeben. So können die Anwendungen in den verschiedensten TABs erfolgen“, fügt der Head of Product Management bei Flamco hinzu. Dabei schützen der eingesetzte Filter sowie die Überdruckabsicherung auf der Sekundärseite die Anlage. „Die Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen und die damit verbundene hohe Netzwerkeffizienz sind selbstverständlich auch hier gegeben“, betont er weiter. „Die Logomini G2 TAB überzeugt besonders mit ihrer kompakten Bauweise im Verhältnis zur Leistung, sowie ihrer Servicefreundlichkeit durch die leichte Zugänglichkeit zu allen Baugruppen und Komponenten. Dabei sorgt der Einsatz von hochwertigen Elementen für einen langlebigen Betrieb.“ Außerdem erfolgen die Überwachung und Justierung durch die Visualisierung vom Druck und von Temperaturen sowie durch die Steuerungseinheit von außen, ohne das Gehäuse abzunehmen. Eine einfache Inbetriebnahme durch die werksseitig vorprogrammierte Steuerungseinheit ist ebenfalls möglich.

Ein weiterer Vorteil der Logomini G2 TAB und der Modularität der sekundärseitigen Heizkreisverteilung ist, dass diese nicht nur individualisiert, sondern auch schrittweise ins Gebäude eingebracht werden kann. Dadurch ist die Gewichts- sowie Größenverteilung auf mehrere Module umgelegt und eine einfachere Einbringung gegeben.

Ob Logomini G2 oder Logomini G2 TAB – beide Systeme bieten flexible, effiziente und zukunftssichere Lösungen für die Heizungs- und Warmwasserversorgung. Während die Logomini G2 insbesondere mit ihrem standardisierten Aufbau und der kompakten Bauweise überzeugt, ermöglicht die Logomini G2 TAB durch projektindividuelle Anpassungen eine maßgeschneiderte Systemlösung. Beide Übergabestationen tragen entscheidend zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen bei, was die Netzwerkeffizienz steigert und eine nachhaltige Wärmeversorgung unterstützt.