Um das ehemalige Kraftwerk Battersea Power Station in London entsteht ein hippes Szeneviertel mit gehobenem Wohnen und großem Freizeitwert. Für einen Wohnkomplex mit über 500 Einheiten lieferte Flamco vorgefertigte Wohnungsstationen für die Kühlung, Raumheizung und Warmwasserversorgung. Foto: Call Me Fred / Unsplash

Das einst verlassene Areal um das ehemalige Kraftwerk Battersea Power Station hat sich in den vergangenen Jahren zu einem hippen Londoner Viertel gemausert. Luxuriöses Wohnen in historischer Kulisse – so das städtebauliche Konzept. Flamco lieferte für über 500 Appartements vorgefertigte Wärme- und Kälteübergabestationen. Sie stellen einen hohen Klimakomfort sicher, wie man ihn von einer Immobilie der Premiumklasse erwarten kann.

Zwischen 1933 und 1983 lieferte das Kohlekraftwerk Battersea Power Station in London Energie für das Viertel am Südufer der Themse. Nach der Stilllegung war lange Zeit nicht klar, was auf dem knapp 1,6 Hektar umfassenden Gelände mit einem der größten Backsteingebäude Europas geschehen würde. Nach einigen verworfenen Plänen kauften 2012 zwei malaysische Investoren das Grundstück und begannen, ihre Pläne für die Wiederbelebung des Areals umzusetzen. Neben einer Umnutzung des ehemaligen Kraftwerks als Wohnkomplex wurden weitere Wohngebäude neu geschaffen oder sind aktuell noch in der Entstehung. Mit der Ansiedlung eines Theaters, eines Kinos, eines Fitnessstudios, einer Brauerei sowie diversen Restaurants und Einzelhandel kommt zusätzlich Leben ins Viertel.

Internationale Lösungskompetenz

Zu einem Wohnerlebnis der Premiumklasse gehört auch ein hoher Klima-Komfort. In Kooperation mit dem Dienstleister Price Building Services, der bereits Objekte wie die 02-Arena in London betreut, hat Flamco ein Konzept für die Energieverteilung erarbeitet, das die Heizungs- bzw. Kälteversorgung sowie die dezentrale Warmwasserbereitung mittels Übergabestationen vorsieht. Die größte Herausforderung dabei war die Zeitplanung. Denn zwischen der Erstellung von Projekt- und Produktspezifikationen bis zur ersten Lieferung waren nur vier Monate geplant. Flamco bot sowohl die notwendige Kompetenz als auch die produktionstechnischen Kapazitäten, um das Projekt wie gefordert umzusetzen. Dabei war durchaus internationale Lösungskompetenz gefragt: Das technische Design wurde in Abstimmung mit der englischen Niederlassung in Deutschland erstellt. Für eine schnelle Einbringung und Inbetriebnahme vor Ort war zudem vorgesehen, dass die Stationen als vorgefertigte Einheit angeliefert werden, damit in den einzelnen Wohneinheiten nur noch die Rohre und Armaturen angeschlossen werden müssen. Die Produktion der vorgefertigten Komponenten erfolgte in Deutschland und Polen, ihre Montage dann wiederum in England. „Im Rahmen der Ausschreibung wurden wir zwar nach Leistungsmaßstäben für die angeforderte Ausrüstung ausgewählt, aber letztlich war es der umfassende technische Support, der unserer maßgeschneiderten Lösung für dieses Projekt den Zuschlag sicherte“, sagt Rob Clemson, Technischer Direktor bei Flamco Ltd. in England.

Labortests überzeugten

Die Wohnungsstationen beinhalten Kühlstationen des Typs LogoCool, die, je nach Wohnungsgröße, mit Kühllasten von 6, 16 oder 27 kW ausgelegt sind. Sie werden mit einer kompakten Übergabestation des Modells LogoTwin T kombiniert, die sowohl die thermostatisch geregelte, dezentrale Warmwasserbereitung als auch die Heizungsversorgung besorgt. Letztere verfügt über eine Warmwasserleistung von 107 kW und einer Raumheizleistung von 15 kW. „Um die Funktionstüchtigkeit und Leistungsstärke dieser projektspezifischen Heiz- und Kühlübergabestationen unter Beweis zu stellen, haben wir mehrere Interessenvertreter des Projekts in das Kompetenzzentrum für Übergabestationen hier in Deutschland eingeladen“, erzählt Gordon Schadwinkel, Leiter des Produktmanagements bei Flamco Deutschland. „Im Labor haben wir die im Projekt geforderten Lastanforderungen simuliert und den Kunden von der Funktionstüchtigkeit der Lösungen im Hinblick auf ihre hohe Warmwasserleistung, ihre Heizkapazität und die außerordentliche Kühlleistung von bis zu 27 kW überzeugt.“ Flamcomat-Druckhalteautomaten sowie kombinierte Schmutz- und Schlammabscheider der Produktlinie Flamcovent Clean Smart runden die Lösung ab.

„Ein Vorbild für die Zukunft“

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Lockdown-bedingten Baustopps in London konnten die Installationsarbeiten, die ursprünglich im Dezember 2020 beendet werden sollten, noch nicht abgeschlossen werden. Dennoch ist man bei Flamco zufrieden: „Für uns verläuft dieses Projekt wahrhaftig von der Quelle bis zum Verbraucher. Angesichts unseres bisherigen Erfolgskurses wird es uns ein Vorbild für alle wichtigen Unternehmungen der Zukunft sein. Es ist das größte Projekt dieser Art, an dem wir jemals im Vereinigten Königreich gearbeitet haben“, resümiert Rob Clemson. „Dieses Projekt war für uns bahnbrechend, denn es lieferte den Beweis dafür, wie erfolgreich wir dank der Expertise unserer Teams in ganz Europa eine vollumfänglich integrierte Lösung bereitstellen können. Es war eine große Freude zu sehen, wie wir unsere Kompetenzen effizient bündeln konnten und unsere Konstruktionstechniker im Team gearbeitet haben. Wir haben alle an einem Strang gezogen, um die uns vorgegebenen Ziele zu erreichen.“