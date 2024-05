Angesichts der Energiewende kommen immer häufiger Anlagen mit niedrigen Primärtemperaturen zum Einsatz. Ein negativer Aspekt von Anlagen dieser Art ist jedoch ihre Schadenanfälligkeit: Luftblasen führen im Laufe der Zeit zu Korrosion und zur Bildung eines Biofilms, der die Rohre blockiert. Dadurch steigt der Energieverbrauch, während der Komfort und die Lebensdauer der Anlage verringert werden. Aus diesem Grund haben die Ingenieure von Flamco auf der Grundlage ihrer Expertise und Erfahrung mit der Luft- und Schlammabscheidung jetzt auch einen Entgaser für kleinere Niedertemperaturanlagen entwickelt: den VacuStream. Das kompakte Gerät ist speziell auf kleine Anlagen ausgelegt und erfordert keinen (chemischen) Spülvorgang.

Immer mehr Wohnräume werden durch die Ausstattung mit einer Fußbodenheizung nachhaltig gemacht, wobei die Kombination mit einer Wärmepumpe immer öfter zum Tragen kommt. Die Rentabilität dieser Investitionen wird allerdings teilweise wieder zunichte gemacht, da Gase in der Anlage ihren optimalen Betrieb behindern. Die Ansammlung von Verunreinigungen in Niedertemperaturanlagen ist ein schleichender Prozess.

Blockierte Rohre durch Korrosion und Biofilm

Korrosion und der aufgrund von fehlendem Sauerstoff entstehende Biofilm blockieren die Rohre und verursachen einen vorzeitigen Verschleiß der Anlage. Das Aufheizen dauert länger (geringere Wärmeübertragung), es entstehen kalte Zonen (weniger Komfort) und sogar die Anlage insgesamt kann ausfallen.

In der Vergangenheit konnte hier nur ein Spülvorgang Abhilfe schaffen - und das auch nur vorübergehend. Präventivmaßnahmen sind hingegen nicht nur besser und billiger, sie halten auch länger vor.

Entgasung von Niedertemperaturanlagen mit VacuStream

Herkömmliche Luftabscheider funktionieren nicht so gut bei niedrigen Temperaturen. Vakuumentgaser sind zwar durchaus effektiv, dafür aber häufig auch sehr groß und teuer für kleine Anlagen. Außerdem sind sie alles andere als geräuscharm. Der VacuStream von Flamco löst dieses Problem.

Der VacuStream ist ein kompakt gebauter und geräuscharmer Entgaser (circa 45 x 15 cm) für Anlagen mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern. Dank seiner Abmessungen und Entgasungskapazität eignet sich der VacuStream zudem sehr gut für kleinere Niedertemperaturanlagen in Wohngebäuden und kleinen gewerblichen Anwendungen. Durch seinen großen Temperaturbereich (-5 °C bis +65 °C) funktioniert der VacuStream sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen. Mit seiner Hilfe wird das Anlagenwasser nach einem festen Zyklus entgast und ein Vakuum mit dem zu entgasenden Anlagenwasser erzeugt. Die dabei freigesetzten Luftblasen steigen an die Oberfläche und werden, sobald der Kolben in seine Ausgangsposition zurückkehrt, am oberen Ende über den automatischen Flexvent Schwimmerentlüfter schnell und effektiv abgeführt.

Anhaltende Effizienz und Komfort

Der VacuStream kann ganz einfach neben der Wärmepumpe oder dem Verteiler für die Fußbodenheizung installiert werden (bei Bedarf sogar im Verteilerschrank). Das Gerät ist mit einem integrierten 24-V-Adapter ausgestattet, über den es einfach an das Stromnetz angeschlossen werden kann. Indem der Entgaser Blockaden, Verschleiß und Energieverschwendung vorbeugt, trägt der VacuStream zum effizienten Betrieb von Niedertemperaturanlagen bei, sodass diese anhaltend für höchsten Komfort sorgen können. Der VacuStream eignet sich sowohl zur Installation in Neubauten als auch für die Renovierung bestehender Anlagen.

Komplettes Sortiment an Luft- und Schlammabscheidern

Mit dem VacuStream baut Flamco sein äußerst umfassendes Sortiment an Luft- und Schlammabscheidern noch weiter aus. Das Angebot umfasst die Flexvent Schwimmerentgaser sowie die XStream Mikroblasen-Luft- und Schlammabscheider; für größere gewerblich genutzte Gebäude die Vacumat Eco Entgaser und die SideFlow Clean Teilstromfilter.