Die drei Schwesterunternehmen Flamco, Meibes System-Technik und Simplex Armaturen & Systeme haben sich neu aufgestellt: Ab dem 1. April 2021 bilden sie unter der Dachmarke Flamco eine Einheit. Die Entwicklung zum Gesamtanbieter für Systemlösungen in der Gebäudetechnik haben sie in den vergangenen Jahren schrittweise vorbereitet.

Bereits seit 2017 gehören die Unternehmen Flamco, Meibes und Simplex zur „Hydronic Flow Control“-Division der niederländischen Aalberts N. V. . Mit dem Bestreben, ihre Kompetenzen zu bündeln, sind sie 2019 enger zusammengerückt und fortan am deutschen Markt als die zwei Marken Flamco Meibes sowie Simplex, Member of Flamco, aufgetreten. Schon damals stand jedoch fest: Dies ist nur ein Zwischenschritt im Zuge einer umfassenden Restrukturierung, nach deren Abschluss Flamco als starke Dachmarke erwachsen würde. Nun ist es so weit.

Ab dem 1. April 2021 ist alles eins. Unter Flamco werden alle Aktivitäten zusammengefasst. Die Brands Meibes und Simplex bleiben darunter als Produktlinien erhalten, unter denen die bekannten und bewährten Komponenten im Portfolio etabliert werden. Für die Kunden bringt dies einige Vorteile: Sie profitieren unter anderem von Beratungs- und Serviceleistungen aus einer Hand sowie von einem verschlankten Bestellprozess. „Auf diese Weise können wir die Synergieeffekte aus unserer vorhergegangenen, langjährigen Partnerschaft effektiv nutzen“, sagt Thomas Schleep, Gesamtvertriebsleiter und Geschäftsführer. „Vorher gab es drei Hersteller für einzelne Bauteile in der Heiz- und Klimatechnik. Jetzt gibt es einen Anbieter, der komplette Gebäudetechniksysteme entwickelt, von der Wärmequelle über die Wärmeabgabe bis zur Wärmeverteilung. Wir denken nicht mehr in Produkten, sondern in Lösungen. Weil alle Bestandteile unserer innovativen Systeme perfekt miteinander harmonieren, erzielen wir ein Maximum an Komfort und Energieeffizienz. So stellen wir uns zukunftsfähig auf - und das auch im internationalen Wettbewerb.“

Wer sich davon einen Eindruck verschaffen möchte, für den ist die Website flamco.de die richtige Adresse. Dort wird ab April 2021 auch die Internetpräsenz von Simplex integriert.