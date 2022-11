Im Bereich der Sanitärarmaturen liegen schwarze Ausführungen schon länger im Trend. Passend dazu erweitert Flamco die Farbpalette des Ventilhahnblocks VARIODESIGN aus der Simplex Produktgruppe, der bislang in Weiß und Chrom erhältlich war, um eine Verkleidungsoption in Schwarz. Diese macht nicht nur im Bad eine gute Figur. Trotz des hohen ästhetischen Anspruchs bleibt auch die Funktionalität nicht auf der Strecke: Als 4-in-1-Lösung ist die Armatur universell im Einsatz.

Dominierten lange Zeit Weiß und helle Farbtöne die Einrichtung, sind nun dunkle Nuancen angesagt. Wer etwa im Einklang zu einer Wandgestaltung in Navyblau oder Tannengrün Sockelleisten, Tür- und Fensterrahmen in Schwarz wählt, kann das harmonische Gesamtbild mit Heizkörpern in derselben Farbe komplettieren. Das Bild ist jedoch erst perfekt, wenn auch die Armaturen im selben Look gewählt werden. Dafür bietet Flamco nun den Ventilhahnblock VARIODESIGN mit einer Verkleidung in Schwarz an. Diese wird einfach aufgesteckt – Design leicht gemacht.

Ästhetik trifft auf Technologie

Ebenso unkompliziert ist auch die restliche Montage. Das Produkt zeichnet sich hier insbesondere durch seine Flexibilität aus. So bietet VARIODESIGN vier Anschlussmöglichkeiten: für Eck- und Durchgangsformen sowie für eine links- und rechtsseitige Installation. Eine clevere Bypassfunktion erlaubt zudem auch den Einsatz in Einrohr-Systemen und damit auch in älteren Heizungsanlagen. Durch ein integriertes Ventil mit Schlauchverschraubung ist das Spülen und Entleeren einfach möglich. Der Thermostatkopfanschluss ist ausgelegt für Gewinde der Dimension M30 x 1,5. Letztlich sorgt neben einer Null- und Frostschutzstellung die stufenlose Voreinstellung im Bereich von 0 bis 28 °C für einen Wärmekomfort, der den hohen Ansprüchen in puncto Optik in nichts nachsteht.