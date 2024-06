In Iserlohn ist am Bömbergring 119 eine Viertelstunde Fußweg vom Stadtzentrum entfernt ein Neubau mit insgesamt 9 Wohneinheiten errichtet worden, die sich auf zwei miteinander verbundene Gebäude aufteilen. Das eine davon umfasst sechs Wohnungen, das andere drei große Einheiten von gehobenem Standard. Alle haben jedoch eins gemeinsam: Sie werden durch eine Wärmepumpe versorgt. Das Besondere: Die Bewohner können unabhängig von den vorherrschenden Außentemperaturen entscheiden, ob geheizt oder gekühlt werden soll.

„In der Regel ist an der Wärmepumpe eine Standardeinstellung vorgesehen, die festlegt, dass bis zu einer bestimmten Außentemperatur Heizbetrieb erfolgt. Sobald eine definierte Außentemperatur erreicht ist, erfolgt automatisch der Wechsel in den Kühlbetrieb. Bei uns können die Nutzer jeder Wohneinheit individuell entscheiden, was von beidem erfolgen soll“, sagt Björn Beielstein, Geschäftsführer der örtlich ansässigen Firma Beielstein, die mit der Installation der Gebäudetechnik beauftragt wurde. „Damit bieten wir größtmöglichen Komfort“, betont er. Hinzu kommt, dass die abgetragene Wärme aus den Wohnungen von der Wärmepumpe genutzt werden kann. Das wirkt sich positiv auf ihre Leistung aus, sodass sie effizienter arbeitet und es zu einer Kostenersparnis für die Bewohner kommt.

Alles aus einer Hand

Als es um die Planung der Energieverteilung für die in den Wohnungen verlegte Fußbodenheizung bzw. -kühlung ging, wurde Björn Beielstein während einer Produktpräsentation auf den Secos von Flamco aufmerksam. Der Systemverteiler nimmt in jedem Heizkreis eine digitale Volumenstrommessung vor und gleicht die Heizzonen automatisch und dynamisch hydraulisch ab. „Das hat mich überzeugt“, so Björn Beielstein. Je nach Wohnungsgröße kam der Verteiler mit 4 bis 12 Heizkreisen zur Anwendung. Das System ist ferner Smart Home kompatibel und kann an die Gebäudetechnik angebunden werden. Schließlich entschloss sich Björn Beielstein, die gesamte Technik aus einer Hand zu nehmen und orderte auch die Wohnungsstationen von Flamco.

Volle Flexibilität auch während des laufenden Projektes

Die Wahl fiel auf die LogoMatic G2 in der Leistungsklasse M-Line mit gemischten Heizkreisen. Die hocheffiziente elektronisch gesteuerte Wohnungsstation verfügt über eine stufenlose und schnelle primäre Volumenstrom- und damit Primärenergieeinstellung. Bedingt dadurch führt die LogoMatic G2 der Warmwasserbereitung nur so viel Energie zu, wie benötigt wird, und kann dadurch bei entsprechenden Primärkonditionen niedrige Rücklauftemperaturen erzielen. Das macht die Station besonders effizient in Kombination mit Wärmepumpen.

Umbau statt Umtausch

Zunächst wurden die Exemplare der LogoMatic G2 ohne Trinkwasserzirkulation geordert. „Wie das bei solchen Projekten nun mal manchmal passiert, wurde der Einbauort nachträglich verändert. Aus diesem Grund wurde eine Trinkwasserzirkulation doch notwendig“, erklärt Thomas Johannsen, der als Gebietsverkaufsleiter das Bauvorhaben betreute. Damit nicht die gesamten Stationen ausgetauscht werden mussten, fand man bei Flamco folgende Lösung: einen maßgeschneiderten Nachrüstsatz. Die Regelung wurde ins Werk nach Gerichshain eingeschickt und umprogrammiert. Dann wurde es spannend: Würde den Installateuren die Umrüstung problemlos gelingen? Thomas Johannsen war vor Ort, als die erste Wohnungsstation erfolgreich um ein Trinkwasserzirkulationsmodul erweitert wurde. „Dass die Messingteile bereits im Werk miteinander verschraubt und die Wellrohre gebogen wurden, erleichterte den Einbau erheblich. Uns ist dieser bei der ersten Station in kurzer Zeit gelungen“, erinnert sich Thomas Johannsen. So konnten auch die restlichen Stationen durch die Firma Beielstein nachgerüstet und ein Komplettaustausch der Stationen vermieden werden. Der Einsatz hat sich gelohnt: „Die Zirkulation befindet sich nun direkt an den Armaturen. So läuft das Warmwasser sofort an. Das entspricht meinem Qualitätsstandard“, schließt Björn Beielstein.

Sowohl der Secos-Systemverteiler sowie die Wohnungsstationen LogoMatic G2 werden komplett vorverdrahtet von Flamco ausgeliefert, was den Montageaufwand geringhält. Die Ersteinrichtung und Inbetriebnahme geschah über die Flamconnect-App. Die Installationsarbeiten erfolgten im Laufe des Jahres 2023, im Februar 2024 schließlich zogen die ersten Mieter ein. Auch wenn bis April noch ein paar Nacharbeiten im Keller des Gebäudes, wo im Übergang von der Tiefgarage zum Treppenhaus Radiatorenheizungen eingesetzt werden, vorgenommen wurden, gibt es bis dato keinerlei Beschwerden der Bewohner. „Und wir wissen ja: Nicht meckern ist das größte Kompliment bei den Deutschen“, schließt Björn Beielstein scherzhaft.

flamco.aalberts-hfc.com/de

www.beielstein.de/