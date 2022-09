„Aalberts NV ist börsennotiert und mit 16.000 Mitarbeitern an 200 Standorten in mehr als 30 Ländern tätig. Aalberts hydronic flow control, kurz Aalberts-hfc, ist Teil von Aalberts NV. und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschäfte seiner Kunden zu bereichern sowie den reibungslosen Betrieb von Heiz- und Kühlanlagen sicherzustellen. Von der Wärmequelle über die Wärmeabgabe bis hin zur Wärmeverteilung deckt Hydronic Flow Control ein breites Spektrum innovativer und energieeffizienter Gebäudetechnik ab. Die Produktbereiche Flamco als auch Comap agieren unter dem Namen Aalberts-hfc als Gruppe innerhalb von Aalberts NV. Die unter Aalberts- hfc geführte Gruppe mit Hauptsitz in Almere, NL entwickelt, produziert und vertreibt in mehr als 70 Ländern hochwertige und innovative Produkte für Heizung, Lüftung und Klima. Mit 60 Jahren Erfahrung und rund 1.800 Mitarbeitern weltweit gehört Aalberts-hfc zu den Top Firmen in der Branche.

Wir bauen unsere Marktposition weiter aus und freuen uns, wenn Sie uns dabei engagiert unterstützen.

Wir suchen ab sofort einen

Sales Manager (m/w/d) Gebiet Steiermark/Burgenland/NÖ Süd

Diese Position umfasst die Betreuung der Bestands- sowie die Akquise von Neukunden der Flamco Austria GmbH im Bereich Installateure, Planer und Großhandel. Unser/e Wunschkandidat/in bringt Erfahrung im Außendienst und in der Firmen- und Produktpräsentation mit, geht proaktiv auf Kunden zu und arbeitet intern, wie extern wertschätzend mit unseren Kunden und Partnern zusammen.

Ihre Aufgaben

Vorvermarktung der Produktpalette durch Bearbeitung technischer / kaufmännischer Fragestellungen und Erarbeitung kundenspezifischer, technischer Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen

Entwicklung eines Netzwerkes und Sicherstellung der regionalen Marktdurchdringung beim Produktentscheider

Besuch und Betreuung der Bestandskunden, sowie Akquisition von Neukunden

Akquirieren von Projekten und Projektverfolgung

Betreuung, Durchführung von regionalen Schulungen/Webinaren, Messen, Workshops, Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Werksbesuchen

Ihr Profil

Abgeschlossene technische Ausbildung (z.B. als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/-In) oder eine kaufmännische Ausbildung mit technischem Hintergrund

Vertriebserfahrung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche wünschenswert

Alternativ begrüßen wir auch QuereinsteigerInnen aus der Heiztechnikbranche mit ähnlichen Qualifikationen

Sie verfügen über einschlägige Vertriebserfahrung von technischen Produkten

Sie sind eine dynamische Persönlichkeit, proaktiv und bringen Begeisterung für energieeffiziente Produkte aus dem Bereich der Gebäudetechnik mit

Sie sind ein charismatischer und kommunikationsstarker Netzwerker, der seine Kunden und Kollegen mit seiner optimistischen Persönlichkeit begeistert und motiviert

Das Erreichen von Zielen und zufriedenen Kunden sind der Treibstoff für Ihre Einsatzbereitschaft

Sie zeichnen Sich durch eine selbständige sowie ergebnisorientierte Arbeitsweise aus

Individuell und erfolgsorientiert - Ihre Perspektiven sind ausgezeichnet

Ein herausforderndes Aufgabenfeld mit großem Gestaltungsrahmen und hoher Verantwortung

Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Ein attraktives Vergütungspaket mit umfangreichen Sozialleistungen und Altersvorsorge

Ein Firmen-Pkw, auch zur privaten Nutzung

Aktive Förderung in Ihrer persönlichen Entwicklung

Eine intensive Einarbeitung in das neue Aufgabengebiet

Ein Unternehmen, das Ihr Engagement und Ihre Leistungen zu schätzen weiß

Teamevents für ein starkes Miteinander

Das ist genau Ihr Ding? Dann zögern Sie nicht und bewerben sich doch gleich bei uns!

Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Foto, Zeugnissen, sowie Angaben zum Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung, ausschließlich in elektronischer Form unter bewerbung(at)flamcogroup.com. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +4934292/713 5010 zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.flamcogroup.com.

Flamco Austria GmbH

Personalabteilung – Frau Lachmann

Arlbergstraße 139

6900 Bregenz AUSTRIA

Tel: +49 34292 / 7135010

bewerbung(at)flamcogroup.com