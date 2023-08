Eine Bildungseinrichtung in der nordrhein-westfälischen Stadt Arnsberg setzte auf dem Dach eines Ersatzneubaus bei der Aufständerung von Wartungsplattformen und Laufwegen auf das Walraven-Montagesystem für Flachdachinstallation.

Ein geringes Eigengewicht der Walraven-Produkte und eine unverletzt bleibende Dachhaut als zwei Vorteile des Walraven-Montagesystems gaben unter Anderem den Ausschlag dafür. So erwies sich auch in Arnsberg das Flachdach-Montagesystem als ebenso einfach wie zügig montiert und kosteneffizient. Und zudem als eine Investition in die Zukunft. Das Schienensystem ist durch die Oberflächenbeschichtung Walraven BIS UltraProtect® 1000 hoch korrosionsbeständig, die Spritzgussteile beständig gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse. Zugleich ist das Walraven-Flachdachmontagesystem jederzeit ergänz- und erweiterbar.

Ein Vorteil des Systems, besonders im Vergleich zum Stahlbau, der während der Bauphase bestätigt wurde: Auf der Baustelle musste spontan umgeplant werden. Da bewiesen die Walraven-Mitarbeiter ebenso ihre Flexibilität wie das Montagesystem. Sie planten für den Bauträger um und das modular aufgebaute Walraven-Montagesystem für Flachdachinstallation wurde in wenigen Stunden an die neue Situation angepasst.

Ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg des Projekts war die umfassende Beratung bereits in der Vorplanung durch die Walraven-Experten. Sie legten besonderes Augenmerk auf die individuellen Kundenanforderungen und erarbeiteten maßgeschneiderte Lösungen.

Die Unterstützung beschränkte sich nicht nur auf die Planungsphase. Die Walraven-Experten waren vor Ort und stellten zudem die reibungslose Einweisung in die Handhabung des Montagesystems sicher.

Nicht zuletzt spielte auch die hauseigene Walraven-Vorfertigung eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Projekts.

Der Einsatz des Walraven-Montagesystems in Arnsberg veranschaulicht, wie durchdachte Montagelösungen zu einer effizienten und zeitsparenden Umsetzung beitragen können.

