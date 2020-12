JEDES BADEZIMMERPROJEKT VERWIRKLICHEN

Richtig gelesen! Die Compact-Serie ist die erste Duschrinne der Welt, die eine Einbautiefe von nur 43 mm besitzt. Sie können also jedes Badezimmerprojekt verwirklichen, auch im Sanierungsbereich. Denn die geringe Einbautiefe ist ideal für Neubau- und Renovierungsprojekte. Die Duschrinne besitzt außerdem eine starke Ablaufleistung von 32l/min (Wandmontage) und ist nach der EN 1253 (mit Sperrwasserhöhe 50 mm – 42 l/min), ETAG-022 und DIN 18534 zertifiziert.

DIE VORTEILE VON EASY DRAIN

Bei Easy Drain glauben wir an niederländisches Design und deutsche Qualität. Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf die Compact-Duschrinne, da sie mit einem werkseitig vormontierten Dichtvlies ausgestattet ist. Dieses Dichtvlies ist 100% wasserdicht. Für unsere Duschrinnen verwenden wir ausschließlich qualitativ hochwertigen Edelstahl. Die Compact-Duschrinne ist durch die mitgelieferten höhenverstellbaren Füße einfach zu installieren. So kann das Rohbauset zum Zeitpunkt des Einbauens in der Höhe eingestellt, ausgerichtet und fixiert werden.

“Alle Spezifikationen machen die Compact-Serie zum perfekten Problemlöser für jedes

Neubau- und Renovierungsprojekt.”

Für jeden Kundenwusch die perfekte lösung

Für jeden Renovierungswunsch Ihrer Kunden haben wir die perfekte Lösung. Die Easy Drain Compact-Duschrinne ist in den folgenden drei Design-Optionen erhältlich: Befliesbar, Edelstahl gebürstet (Zero) oder Schlitzabdeckung. Wählen Sie einfach eine zum jeweiligen Projekt passende Länge zwischen 500 mm bis zu 2000 mm.



EFFIZIENTESTE DUSCHRINNE

Unsere Easy Drain Compact ist in der Ausführung „Clean“ mit unserer neuen Dryphon-Technologie ausgestattet. Dieses patentierte System blockiert Gerüche aus dem Abwasserkanal und verhindert die Ansammlung von Haaren und Schmutz im Inneren des Siphons. Die Reinigung wird auf ein Minimum reduziert! Die Dryphon-Technologie steigert die maximale Ablaufleistung auf bis zu 60l/min.

Weitere Informationen: www.easydrain.de