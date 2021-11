Pressemeldung

Seit 16 Jahren informiert Buderus auf dem Technikforum der Buderus Akademie Fachpartner aus Ingenieur- und Architekturbüros, Wohnungsbaugesellschaften und planenden Heizungsfachbetrieben über neue Produktentwicklungen und gesetzgeberische Entscheidungen für die Branche. In diesem Jahr erfahren die Teilnehmenden am 23. und 24. November 2021 alles Wissenswerte aus den Themenbereichen nachhaltiges und bivalentes Heizen. Die Online-Weiterbildungen beginnen jeweils um 13 Uhr und sind auf etwa 1,5 Stunden angesetzt.

„Das Technikforum 2020 war mit 1.200 Zuschauern ein voller Erfolg“, sagt Eva Carmen Schlechtriemen, Brand Management and Communication bei Buderus. „Nachdem sich das digitale Format bewährt hat, werden wir die Weiterbildungen auch dieses Mal in einen spannenden Formatmix präsentieren.“ Einen Blick hinter die Kulissen gewährt der Trailer des Technikforums 2021 unter www.youtube.com/watch?v=uvuOZZxK17I.

Prominente Keynotespeaker

Jede Session ist in einem Wechsel aus Moderation, Fachvortrag sowie verschiedenen Beiträgen gestaltet. Ein Highlight des diesjährigen Technikforums werden die von Annica Hansen moderierten Keynotes des Schauspielers und Umweltaktivisten Hannes Jaenicke und Jan Brockmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bosch Thermotechnik GmbH, sein. Zwischengeschaltete Beiträge ermöglichen Einblicke in Produktionsstätten von Buderus und zeigen Heizsysteme aus der Praxis. Am Ende jeder Veranstaltung können sich die Zuschauer im Live-Chat mit den Systemexperten austauschen und Fragen stellen. Eine kostenfreie Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.buderus.de/technikforum.