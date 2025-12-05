Bei der Planung und Installation von Gasanlagen darf Sicherheit kein optionales Extra darstellen. Jede Komponente muss einen zuverlässigen Betrieb, effektiven Schutz und die Einhaltung der aktuellen Normen gewährleisten.

Deshalb stellt TECO den Installateuren FIREBAG® und GST® zur Verfügung, zwei DVGW-zertifizierte Sicherheitseinrichtungen, die entwickelt wurden, um Menschen, Gebäude und Anlagen zuverlässig vor Bränden, Gaslecks und Rohrschäden zu schützen.

FIREBAG®: automatische thermische Schutz im Brandfall

FIREBAG® ist eine passive Sicherheitseinrichtung, die gemäß der Norm DIN 3586 zertifiziert ist und automatisch reagiert, sobald die Umgebungstemperatur 100 °C erreicht.

Im Brandfall unterbricht FIREBAG® den Gasfluss automatisch und endgültig, verhindert die Sättigung der Räume und senkt das Risiko einer Explosion.

Hauptmerkmale:

automatisches und endgültiges Eingreifen ;

; wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer;

über die gesamte Lebensdauer; geeignet für Methan, Butan und Propan gemäß EN 437 und DVGW G260 ;

gemäß und ; erhältlich als Einzelanschluss oder integriert in TECO-Kugelhähne für kompakte und sichere Installationen.

Einfach, zuverlässig und vielseitig: FIREBAG® ist die ideale Lösung, um den Schutz von Gasanlagen in Wohnhäusern, Gewerbe- und Industriegebäuden zu erhöhen.

GST®: Sicherheit bei übermäßigem Durchfluss und Rohrbrüchen

Während FIREBAG® im Brandfall schützt, kommt GST® immer dann zum Einsatz, wenn eine Unregelmäßigkeit im Gasfluss erkannt wird.

Zertifiziert nach DIN 30652-1, unterbricht GST® automatisch die Gaszufuhr, sobald der Mindest-Auslösewert überschritten wird.

Das macht GST® besonders effektiv in folgenden Fällen:

versehentliche Rohrbrüche,

plötzlichen Trennungen von Geräten,

mechanische Beschädigungen der Gasleitung,

Notfälle mit unkontrolliertem Gasaustritt.

Das Gerät verfügt über einen automatischen Rückstellmechanismus, wodurch die Anlage sicher wieder in Betrieb genommen werden kann, sobald der Normaldruck wiederhergestellt ist.

Auch GST®:

verfügbar als Einzelanschluss oder integriert in TECO-Kugelhähne;

wartungsfrei;

igeeignet für die Hauptgasarten gemäß den Normen EN 437 und DVGW G260:2013.

Zertifizierte Sicherheit, ohne Kompromisse

FIREBAG® und GST® stehen für den TECO-Ansatz zur Gassicherheit: einfach zu installierende, zertifizierte Lösungen, entwickelt für einen langfristig zuverlässigen Betrieb.

Ob als Einzelkomponenten oder in TECO-Kugelhähne integriert, diese Sicherheitseinrichtungen erhöhen das Schutzniveau von Gasanlagen deutlich und sorgen für eine sichere und normgerechte Umsetzung.

Für Installateure, Planer und SHK-Fachleute sind FIREBAG® und GST® unverzichtbare Komponenten, wenn es darum geht, Gasanlagen zu realisieren, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht.

Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen für Gasanlagen erfahren? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!