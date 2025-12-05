FIREBAG® und GST®: die TECO-Sicherheitseinrichtungen für Gasanlagen
Deshalb stellt TECO den Installateuren FIREBAG® und GST® zur Verfügung, zwei DVGW-zertifizierte Sicherheitseinrichtungen, die entwickelt wurden, um Menschen, Gebäude und Anlagen zuverlässig vor Bränden, Gaslecks und Rohrschäden zu schützen.
FIREBAG®: automatische thermische Schutz im Brandfall
FIREBAG® ist eine passive Sicherheitseinrichtung, die gemäß der Norm DIN 3586 zertifiziert ist und automatisch reagiert, sobald die Umgebungstemperatur 100 °C erreicht.
Im Brandfall unterbricht FIREBAG® den Gasfluss automatisch und endgültig, verhindert die Sättigung der Räume und senkt das Risiko einer Explosion.
- automatisches und endgültiges Eingreifen;
- wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer;
- geeignet für Methan, Butan und Propan gemäß EN 437 und DVGW G260;
- erhältlich als Einzelanschluss oder integriert in TECO-Kugelhähne für kompakte und sichere Installationen.
Einfach, zuverlässig und vielseitig: FIREBAG® ist die ideale Lösung, um den Schutz von Gasanlagen in Wohnhäusern, Gewerbe- und Industriegebäuden zu erhöhen.
GST®: Sicherheit bei übermäßigem Durchfluss und Rohrbrüchen
Während FIREBAG® im Brandfall schützt, kommt GST® immer dann zum Einsatz, wenn eine Unregelmäßigkeit im Gasfluss erkannt wird.
Zertifiziert nach DIN 30652-1, unterbricht GST® automatisch die Gaszufuhr, sobald der Mindest-Auslösewert überschritten wird.
Das macht GST® besonders effektiv in folgenden Fällen:
- versehentliche Rohrbrüche,
- plötzlichen Trennungen von Geräten,
- mechanische Beschädigungen der Gasleitung,
- Notfälle mit unkontrolliertem Gasaustritt.
Das Gerät verfügt über einen automatischen Rückstellmechanismus, wodurch die Anlage sicher wieder in Betrieb genommen werden kann, sobald der Normaldruck wiederhergestellt ist.
- verfügbar als Einzelanschluss oder integriert in TECO-Kugelhähne;
- wartungsfrei;
- igeeignet für die Hauptgasarten gemäß den Normen EN 437 und DVGW G260:2013.
Zertifizierte Sicherheit, ohne Kompromisse
FIREBAG® und GST® stehen für den TECO-Ansatz zur Gassicherheit: einfach zu installierende, zertifizierte Lösungen, entwickelt für einen langfristig zuverlässigen Betrieb.
Ob als Einzelkomponenten oder in TECO-Kugelhähne integriert, diese Sicherheitseinrichtungen erhöhen das Schutzniveau von Gasanlagen deutlich und sorgen für eine sichere und normgerechte Umsetzung.
Für Installateure, Planer und SHK-Fachleute sind FIREBAG® und GST® unverzichtbare Komponenten, wenn es darum geht, Gasanlagen zu realisieren, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht.
Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen für Gasanlagen erfahren? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!