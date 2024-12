Der räumlich vom Fettabscheider getrennte Entsorgungsschacht umfasst, je nach Ausführung, den Anschluss von bis zu drei Absaugleitungen oder den zusätzlichen Anschluss an eine bauseitige Pendelgasleitung. Bildquelle: ACO Haustechnik

Das fetthaltige Abwasser von Großküchen bedarf einer Vorreinigung, bevor es der Kanalisation zugeführt werden kann. Bei der räumlichen Planung des dafür erforderlichen Fettabscheiders gilt es zwei Platzprobleme zu lösen: Verfügbarkeit und Erreichbarkeit. Platz ist in gewerblichen Gebäuden meisten knapp bemessen, weshalb das Erdreich eine sinnvolle Alternative zur Aufstellung innerhalb des Gebäudes darstellt; die Erreichbarkeit betrifft vor allem große Entsorgungsfahrzeuge, die den Fettabscheider auch trotz enger Wegesituationen anfahren können müssen. Eine flexible Lösung für beide Platzprobleme bietet ACO Haustechnik mit dem erdverbauten Fettabscheider ACO LipuMax-P-H, dessen separater, über bis zu drei Rohrleitungen verbundener Entsorgungsschacht an einer optimal zugänglichen Stelle platziert werden kann.

Flexibilität bei Planung und Auslegung

Der Fettabscheider ACO LipuMax-P-H kombiniert die Fettabscheidung und den Schlammfang in einem einzigen Behälter. Er ist gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100 in den Nenngrößen 10, 15 und 20 sowie in zwei Ausbaustufensystem erhältlich: wahlweise mit Direktabsaugung (Ausbaustufe 1) oder mit Direktabsaugung und vollautomatischer Hochdruck-Innenreinigung (Ausbaustufe 3). Ausbaustufe 3 garantiert die absolut geruchsfreie Entleerung und Reinigung des Abscheiders. Die Fülleinheit ist mit DVGW- und KIWA-Zulassungen ausgestattet und ermöglicht eine automatische Wiederbefüllung des Systems.

Platzsparende, einfache Installation

Die Integration von Fettabscheidung und Schlammfang in einem einzigen Behälter spart Platz und vereinfacht die Wartung. Die horizontale Bauweise des ACO LipuMax-P-H verringert die erforderlichen Tiefbauarbeiten und erleichtert damit die Installation. Die Auftriebssicherheit bis zu einer Höhe von 1,65 m über der Unterkante des Behälters ist durch entsprechende Aufsatzsysteme und Lastverteilerplatten gewährleistet. Zwei Wartungsöffnungen mit einem Durchmesser von 840 mm und eine maximale Zulauftiefe von ca. 1,90 m bieten flexible Möglichkeiten für die Installation notwendiger Aufsatzsysteme: Je nach gewählter Produktvariante (-P oder -PF) lassen sich wahlweise Auflageringe aus Beton (für Zulauftiefen von ca. 900 bis 1.200 mm) oder Aufsatzsysteme aus Kunststoff (für Zulauftiefen bis ca. 1.800 mm) mit geruchdichten Abdeckungen der Belastungsklassen B oder D inklusive Lastverteilerplatte nach EN 124 kombinieren.

Räumliche Flexibilität und gute Zugänglichkeit

Der räumlich vom Fettabscheider getrennte Entsorgungsschacht umfasst, je nach Ausführung, den Anschluss von bis zu drei Absaugleitungen oder den zusätzlichen Anschluss an eine bauseitige Pendelgasleitung. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Entsorgungssystems und die Anpassung an spezifische Anforderungen. Als zentraler Sammelpunkt für die Entsorgung mehrerer Fettabscheider kann er die Effizienz der Entsorgungsprozesse verbessern und den Platzbedarf reduzieren. Hergestellt aus robustem Polyethylen (PE-LD) und nach EN 124 zertifiziert, ist der Entsorgungsschacht geeignet für Aufsatzsysteme mit Belastungsklassen B 125 oder D 400. Die Kombination aus Fettabscheider ACO LipuMax-P-H und Entsorgungsschacht eröffnet vielfältige Platzierungsoptionen und damit guten Zugänglichkeit für Entsorgungsfahrzeuge selbst bei beengten Platzverhältnissen. Die vollautomatische Steuerung des ACO LipuMax-P-H erlaubt in Verbindung mit der optionalen Fernbedienung Multi Control, inklusive IP67 Gehäuse und Halterung die komfortable und sichere Überwachung des Betriebs.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.aco-haustechnik.de/fettabscheider-aco-lipumax-p-h