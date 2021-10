Pressemeldung

Seien Sie am 3. November dabei, wenn es wieder heißt "Sehen. Staunen. Erleben." auf der Virtour 2021 Copyright: DOYMA GmbH & Co

"Grandios, einfach grandios!"

"Ein fantastisches Konzept herausragend umgesetzt!"

"Das beste digitale Event, das ich bislang erlebt habe!"

Das Feedback zur Virtour 2020, DOYMAs erstem virtuellem Messeauftritt war überragend! Dem DOYMA-Team ist es gelungen, die Besucher mit einer liebevoll designten Erlebniswelt zu begeistern. Neben klassischen Messeinhalten wie der Vorstellung von Neuheiten und Innovationen sowie der Vermittlung von Knowhow stand Entertainment im Fokus. Und nun geht die Virtour in die zweite Runde. Am 3. November 2021 heißt es wieder "Sehen. Staunen. Erleben.". Und das in einer völlig neu designten virtuellen Welt mit vielen überraschenden Highlights. Wer dabei sein möchte, kann sich nun bereits anmelden.

"Unsere Auftakt-Virtour im letzten Jahr war schon ein Knaller und wurde branchenübergreifend als Leuchtturmprojekt gefeiert. In diesem Jahr setzen wir noch mal einen drauf", erklärt Jana Schumacher, Leitung Marketing & Kommunikation bei DOYMA. "Wir laden alle Interessierten herzlich ein, mit uns die Virtour 2021 zu zelebrieren." Neben spannenden Produktneuheiten erwartet die Besucher ein vielseitiges Vortragsprogramm und den einen oder anderen exklusiven Blick hinter die Kulissen der DOYMA GmbH & Co. "Und natürlich kommt auch das Entertainment nicht zu kurz", erklärt Jana Schumacher. "Ich möchte nicht zu viel verraten aber die Virtour-Besucher können sich unter anderem auf eine 'Wilde Fahrt' begeben und sich als 'Tresor-Knacker' versuchen." Neugierig geworden? Alle Informationen zur Virtour 2021 gibt es unter doy.ma/virtour . Jetzt schon anmelden und dabei sein! Los geht's!