Der en2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie e. V. hat am 20. September in Berlin Felix Faber zu seinem neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der 46-Jährige übernahm bereits im August den Vorsitz der Geschäftsführung der Deutsche Shell Holding GmbH und der Geschäftsführung der Shell Deutschland GmbH. Sowohl im Verband als auch im Unternehmen ist Faber der Nachfolger von Dr. Fabian Ziegler.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen des en2x-Vorstands“, sagte Felix Faber, der seit 1999 in verschiedenen Positionen für Shell tätig ist. „Es ist wichtig, dass die Branche von einem starken Verband unterstützt wird, denn vor uns liegen große Herausforderungen. So gilt es, die Mineralölversorgung Deutschlands in schwierigen Zeiten zu sichern und zugleich mit en2x die Transformation der Branche in Richtung Klimaneutralität weiter voranzubringen.“



Patrick Wendeler zum Stellvertreter gewählt



Zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden wurde Patrick Wendeler gewählt. Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Wolfgang Langhoff an, von dem er ab 1. Dezember 2022 auch den Vorstandsvorsitz der BP Europa SE übernehmen wird. Ebenfalls neu im Vorstand ist Luciano Piferi (55), der für Eni Deutschland auf Stefano Quartullo folgt.

Der Vorstand dankte Herrn Dr. Ziegler, Herrn Langhoff und Herrn Quartullo für Ihr Engagement für den Verband. Sie hätten den Gründungsprozess von en2x entscheidend gefördert, begleitet und damit auch die Neuausrichtung der deutschen Mineralölwirtschaft im Sinne des Klimaschutzes weiter vorangebracht.



Ziegler war seit Anfang 2020 Vorstandsmitglied der en2x-Vorgängerorganisation, des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV), und seit der Gründung des en2x im Oktober 2021 dessen Vorstandsvorsitzender. Langhoff, der in dieser Zeit als Stellvertreter amtierte, war zudem von 2017 bis Oktober 2021 MWV-Vorstandvorsitzender.