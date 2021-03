Der Airjekt® 1 ist sowohl für Kachelöfen, Kamine und Kaminöfen als auch für Kessel einsetzbar. Besonders wenn ein Stilllegungsbescheid droht oder bereits ausgestellt wurde, ist ein Feinstaubfilter oftmals die einfachste Alternative, um Kamin- und Kachelofeneinsätze ohne aufwändige Umbauarbeiten weiter betreiben zu können. Fest eingebaute Kamin- und Kachelofeneinsätze dürfen mit dem Airjekt® 1 entsprechend 1. BImSchV § 26 Absatz 4 unabhängig vom CO-Wert nachgerüstet werden. Kaminöfen können bei nachgewiesener Einhaltung des CO-Wertes über eine Typprüfung oder eine Messung vor Ort ebenfalls weiter genutzt werden. Die Airjekt® 1 Partikelabscheider erreichen bis zu 90 % Feinstaubabscheidung und finden ihren Einsatz in automatisch und handbeschickten Holz-Feuerstätten bis 50 kW. Der Anschluss kann raumluftunabhängig und für Mehrfachbelegung erfolgen. Zugelassen ist die Airjekt® 1-Familie in Deutschland beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und in der Schweiz durch die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF).

Weitere Informationen zu den Partikelabscheidern erhalten Sie hier und auf www.feinstaub-filter.de