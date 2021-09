Pressemeldung

Die erneute Erweiterung des Partnernetzwerks ist ein weiterer Schritt zum strategischen Ausbau der bestehenden Vertriebstätigkeiten der WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG. Vom 1. September 2021 an ist die Feil + Partner Industrievertretungs-Verwaltungs GmbH aus Neustetten nähe Stuttgart neuer Industrievertretungspartner für das Produkt- und Dienstleistungsangebot von WATERCryst. Bereits seit 1978 ist Feil + Partner eine selbstständige Industrievertretung in der Sanitär-, Heizungs-, und Elektrobranche in Württemberg.

Kematen (A)/Köln (D), 1.09.2021: Mit der Kooperation erweitert die Feil + Partner GmbH ihr Produkt- und Beratungsangebot für das Fachhandwerk, Planer, Bauämter, Wohnbaugesellschaften und Großhändler um chemiefreie Kalkschutztechnik für den privaten und gewerblichen Hausbau, kommunale Einrichtungen und komplexe Wohnungsbauanlagen. Geschäftsleiter Thomas Dürr freut sich über die Zusammenarbeit: „BIOCAT ergänzt unser Leistungsspektrum perfekt. Unsere Kunden schätzen unsere erstklassige Beratung im Bereich Planung und Ausführung. Wir legen großen Wert auf zeitgemäße und effiziente Techniklösungen. Im Bereich Kalkschutz für den Haus- und Gewerbebau haben wir mit BIOCAT eine moderne Kalkschutztechnik, die zuverlässig vor Kalksteinbildung schützt.“

Die Feil + Partner GmbH ist im Südwesten eine führende Industrievertretung im SHK-Bereich.

