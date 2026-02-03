In seiner Eröffnungsrede hob Philip Krossa, Vorsitzender der WOLF Geschäftsführung, die zentrale Rolle moderner Schulungsangebote für das Fachhandwerk hervor, um die Wärmewende flächendeckend voranzubringen. Quelle: WOLF GmbH

Mit dem CAMPUS am Stammsitz in Mainburg schafft WOLF ein modernes Trainings- und Wissenszentrum, das Schulung, Praxis und Austausch für die SHK-Branche vereint. Auf rund 4.500 Quadratmetern werden Fachkräfte für die Wärmewende und die Gebäudetechnik von morgen qualifiziert. Der CAMPUS ist Teil eines umfangreichen Maßnahmenpakets von WOLF und der Ariston Group sowie ein klares Bekenntnis zur Wärmewende und zum Industriestandort Bayern. Er unterstreicht die zentrale Rolle der Region und signalisiert Vertrauen in das mittel- bis langfristige Wachstum des Marktes.

Mitten in Mainburg ist am Stammsitz der WOLF GmbH ein neuer CAMPUS entstanden, der Schulung, Praxis und Austausch unter einem Dach vereint. Das hochmoderne Weiterbildungszentrum für die SHK-Branche wurde am 29. Januar 2026 feierlich eröffnet. An der Veranstaltung nahmen unter anderem Philip Krossa, Vorsitzender der WOLF Geschäftsführung, Paolo Merloni, Executive Chairman der Ariston Group, Prof. Waldemar Berg, Präsident der Technischen Hochschule Deggendorf, sowie Dr. Florian Herrmann, MdL, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, teil.

Raum für Praxis, Training und Forschung

Auf rund 4.500 Quadratmetern und drei Etagen bietet der WOLF CAMPUS moderne Schulungsräume sowie großzügige Praxisflächen und Ausstellungsbereiche. Vom Keller bis zum Dach zeigt der Experte für gesundes Raumklima sein komplettes Produktportfolio – einschließlich Luft/Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen, modernste Wohnraumlüftungs- und RLT-Systeme sowie intelligente Regelungstechnik. Die Außengeräte sind fester Bestandteil der Schulungsumgebung und können direkt in die Trainings eingebunden werden. Ergänzt wird die Gebäudeausstattung durch Büros, ein Media Lab sowie eine Kantine als lebendiger Treffpunkt für die WOLF Beschäftigten.

„Der Wandel hin zu nachhaltigen Heiz- und Lüftungslösungen gelingt nur, wenn wir in Wissen und Schulung investieren und unseren Fachpartnern kontinuierliche Unterstützung bieten“, betont Philip Krossa, Vorsitzender der Geschäftsführung der WOLF GmbH. „Unser Ziel ist es, Wissen so zu vermitteln, dass Innovation greifbar wird – und in die Breite getragen werden kann.“

Unter dem Leitmotiv „Wärme. Wissen. Wandel.“ werden Fachhandwerker, Planer sowie der Großhandel im neuen CAMPUS gezielt an nachhaltigen Heiz- und Lüftungslösungen geschult – mit realen Anlagen, digitalen Formaten und viel Raum für Dialog.

Das Schulungsangebot verbindet Grundlagenwissen mit praktischer Anwendung und richtet sich an Einsteiger ebenso wie an erfahrene Fachkräfte. Es umfasst Zertifizierungsseminare für Wärmepumpen, Produktschulungen zu WOLF Geräten, Servicetrainings sowie Seminare zu Normung, Förderbedingungen, Lüftungstechnik und hybriden Lösungen – immer mit Fokus auf spürbare Mehrwerte im Arbeitsalltag.

Im zweiten Obergeschoss des WOLF CAMPUS ist ein Technologietransferzentrum für nachhaltige Gebäudetechnik der Technischen Hochschule Deggendorf untergebracht. Dort wird zu vier zentralen Themenfeldern geforscht: dem nachhaltigen Bauen und Betreiben von Gebäuden, der Digitalisierung in der Gebäudetechnik, dem Einsatz von Big Data und Künstlicher Intelligenz sowie der Wärmeerzeugung, Lüftungs- und Strömungstechnik. Ziel ist es, gemeinsam praxisnahe Lösungen für die Gebäudetechnik von morgen zu entwickeln.

„Auf diese Zusammenarbeit, auf dieses Miteinander freuen wir uns sehr“, erklärte Prof. Waldemar Berg, Präsident der Technischen Hochschule Deggendorf. „Gemeinsam wollen wir ein Fundament für die Zukunft des Bauens, des Wohnens und des Lebens in einer nachhaltigen Umgebung legen.“

„Das TTZ Mainburg der TH Deggendorf zeigt, was Bayern stark macht: Angewandte Forschung trifft auf einen hochinnovativen Mittelstand. Gemeinsam mit dem WOLF CAMPUS entsteht ein Zentrum des Technologietransfers – praxisnah, regional verwurzelt und mit Strahlkraft weit über Mainburg hinaus“, betonte Dr. Florian Herrmann, MdL, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien. „Der Freistaat unterstützt das TTZ aus seiner Initiative ‚Hightech Transfer Bayern‘ mit einer Anschubfinanzierung von über 7,1 Millionen Euro. Ich danke allen Beteiligten und wünsche einen erfolgreichen Start sowie viele Impulse für die Region.“

Langfristiges Engagement in Deutschland und Bayern

Der CAMPUS ist Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets zur Stärkung des WOLF Stammsitzes in Mainburg. Es unterstreicht die Rolle Bayerns als bedeutender Industriestandort und setzt ein deutliches Zeichen für Vertrauen in das mittel- bis langfristige Wachstum des deutschen Marktes – trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre.

Bereits 2024 wurde das WOLF Innovationszentrum erweitert und die Versuchskapazitäten verdoppelt. Parallel dazu entstand in Siegenburg auf 25.000 m² ein neues Logistikzentrum, welches fortschrittlichste Lagersysteme und IT nutzt, um Effizienz und Skalierbarkeit weiter zu erhöhen. Zudem verfügt WOLF über eine neue, hochmoderne Produktionslinie für Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290, welche nach den Prinzipien des World Class Manufacturing errichtet wurde.

„Mit dem Zusammenschluss der Ariston Group und WOLF im Jahr 2023 – der größten M&A-Transaktion unserer Unternehmensgeschichte – ist Deutschland zu unserem größten und wichtigsten Markt geworden“, erklärt Paolo Merloni, Executive Chairman der Ariston Group. „Deutschland ist bereits heute einer unserer zentralen Produktions- und Entwicklungsstandorte, an dem rund 2.000 unserer Beschäftigten tätig sind. Mit dem WOLF CAMPUS bekräftigen wir erneut, Deutschland und Bayern langfristig ins Zentrum der Wachstumsstrategie der Ariston Group zu stellen.“